Realitatea TV și România TV și-au împărțit sancțiunile la CNA

Întrunit în ședința publică din data de 17.06.2025, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcția Monitorizare ca urmare a autosesizării și a sesizărilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni:

– amendă de 20.000 de lei postului România TV, deoarece în cadrul emisiunilor ‘Punctul culminant’ din 20.05.2025 și ‘RO la Raport’ din 21.05.2025 nu s-au avut în vedere dispozițiile art. 40 alin. (2) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, potrivit cărora ‘În cazul în care acuzațiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; respectarea acestui principiu presupune condiții nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiași program în cadrul căruia s-au făcut acuzațiile. În situația în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt’. Printre titlurile afișate s-au regăsit: ‘Baronul uns de mafia Nordis, noul șef la PSD; Cum se mufează gruparea Nordis la butoanele puterii; Ancheta șmecheriilor de partid cu oamenii mafiei’ (‘Punctul culminant’ din 20.05.2025); ‘Bătaie de joc: PSD face reformă pe seama copiilor bolnavi, nu dau afara pilele, dar concediază bugetarii utili’, ‘Oamenii Olguței nu dau afară pilele ci bugetarii utili’ (‘RO la Raport’ din 21.05.2025);

– somație publică postului Realitatea Plus pentru emisiunea ‘Tu decizi 2025’ difuzată în data de 15.05.2025 în cadrul căreia nu s-a ținut cont de prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora ‘Toți furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor și evenimentelor și să favorizeze libera formare a opiniilor’;

– somație publică postului Realitatea Plus, deoarece în ediția din 17.05.2025 a emisiunii ‘Newsroom’ nu au fost respectate dispozițiile art. 10 din Decizia CNA nr. 86 din 25 februarie 2025 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Președintelui României din anul 2025 și nici cele ale art. 64 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului. Titluri afișate: ‘Maia Sandu, acuzată că manipulează alegerile din România’; ‘Acuzații: Românii din Moldova, aduși cu autocarele la vot’; ‘Maia Sandu, acuzată că face jocurile lui Soroș și USAID’.

În aceeași ședință, Consiliul a aprobat solicitarea societății RADIO M PLUS SRL Piatra Neamț de acordare a licențelor audiovizuale pentru difuzarea prin rețele de comunicații electronice a serviciilor de programe M PLUS TV VASLUI / M PLUS TV VASLUI HD (Vaslui), M PLUS TV BACÃU/ M PLUS TV BACÃU HD (Bacău) și M PLUS TV BOTOȘANI / M PLUS TV BOTOȘANI HD (Botoșani).