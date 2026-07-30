Reconstrucția infrastructurii e-Terra a fost finalizată. Se fac ultimele teste înainte de repunerea în funcțiune

Sistemul informatic e-Terra este testat înainte ca acesta să fie pus în funcțiune după atacul cibernetic care a afectat infrastructura ANCPI, în incidentul care a fost descoperit pe data de 14 iulie, instituția a identificat un acces neautorizat în infrastructura informatică.

Stadiul actual al repunerii în funcțiune

„Reconstrucția infrastructurii informatice și migrarea aplicației e-Terra în Cloudul Guvernamental au fost finalizate. Aplicația a fost instalată și configurată în noua infrastructură centralizată, urmând să fie supusă unui proces riguros de testare înainte de repunerea acesteia în funcțiune pentru utilizatori.

În prezent se desfășoară etapa finală de validare. Testele de securitate, funcționalitate și performanță sunt realizate independent de specialiști din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) și Cyberint”, se arată în document.

Toate riscurile, evaluate

Înainte ca sistemul să fie repus în fucțiune, trebuie evaluate toate riscurile de securitate, astfel că toate cerințele operaționale trebuie realizate.

Obiectivul acestor verificări este validarea completă a funcționării sistemelor și identificarea oricăror vulnerabilități sau neconformități care ar putea afecta securitatea, stabilitatea ori disponibilitatea serviciilor. Fiecare aspect identificat este remediat și retestat, astfel încât platformele să fie repuse în funcțiune numai după confirmarea îndeplinirii cerințelor operaționale și a gestionării adecvate a riscurilor de securitate, se mai precizează în comunicat.

Un efort care depășește acest caz

Guvernul mai arată că va extinde măsurile de securitate cibernetică la toate instituțiile publice, nu doar la ANCPI, incidentul fiind un semnal de alarmă pentru administrația publică.

„Incidentul de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) este tratat nu doar ca un eveniment punctual, ci și ca un semnal de alarmă pentru întreaga administrație publică. În paralel cu măsurile de remediere, Guvernul a dispus intensificarea acțiunilor de prevenire și consolidare a securității cibernetice la nivelul tuturor instituțiilor publice.

În acest sens, Guvernul, în colaborare cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), a transmis tuturor instituțiilor publice centrale și locale o informare privind măsurile necesare pentru creșterea rezilienței cibernetice și prevenirea unor incidente similare”, arată guvernul.

Obligații prevăzute de lege

Informarea cuprinde recomandări tehnice și organizatorice, precum și instrucțiuni privind îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare în domeniul securității cibernetice.

Instituțiilor le-a fost solicitat să verifice cu prioritate nivelul de protecție al sistemelor informatice, implementarea măsurilor de securitate, existența și testarea copiilor de siguranță, precum și actualizarea planurilor de continuitate și de răspuns la incidente.

”Obiectivul acestui demers este consolidarea rezilienței cibernetice la nivelul întregii administrații publice și reducerea riscului producerii unor incidente care pot afecta furnizarea serviciilor publice esențiale”, potrivit comunicatului.

Angajamentul Guvernului

Autoritățile promit sisteme mai sigure decât înainte de incident și comunicare publică pe parcursul procesului. Executivul mai spune și că va monitoriza în continuare procesul și că va publica informațiile privind modul în care evoluează.

„Guvernul tratează acest incident cu toată seriozitatea pe care o impune. Alături de DNSC și de ANCPI, sunt implementate măsuri suplimentare de securizare a infrastructurii, inclusiv segmentarea rețelei, autentificarea multi-factor pentru conturile privilegiate și monitorizarea continuă, astfel încât sistemele redeschise publicului să fie mai sigure decât înainte de incident.

Vom continua să comunicăm public evoluția procesului și momentul repunerii în funcțiune imediat ce toate testele și validările tehnice vor fi finalizate cu succes”, se mai arată în document.

Un incident tehnic ”major”

Situația a fost prezentată inițial ca fiind un incident tehnic ”major”, pentru ca ulterior instituția să spuncă că a fost vorba dedespre un atac cibernetic, ”cel mai grav incident tehnic din istoria instituției”.

După incident, guvernul a anunțat că baza centrală de date a sistemului cadastral, care conține informațiile despre proprietăți și drepturile asupra imobilelor, nu a fost compromisă.

De asemenea, autoritățile au avertizat și asupra mesajelor sau apelurilor care cer date personale, informații financiare ori coduri de acces arătând că statului nu solicită astfel de informații telefomic sau prin e-mail.