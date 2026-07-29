Record pentru bursele oferite de România. Aproape 89.000 de tineri din peste 150 de țări vor să studieze la universitățile românești

România a înregistrat un număr record de candidaturi pentru bursele de studii oferite de Guvern prin Ministerul Afacerilor Externe. Aproape 89.000 de tineri din peste 150 de țări și-au depus dosarele pentru a studia la universitățile din România, interesul fiind de peste 19 ori mai mare decât în urmă cu patru ani.

Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, care a precizat că în acest an au fost înregistrate nu mai puțin de 88.795 de candidaturi venite de pe cinci continente.

„Este un număr la care, sincer, m-am uitat de două ori. 88.795 de candidaturi, de pe cinci continente. Tineri din locuri îndepărtate au ales să-și depună dosarul ca să studieze aici, la noi”, a transmis ministrul.

Potrivit acesteia, interesul crescut pentru universitățile românești arată că România este percepută ca o destinație atractivă pentru educație, atât datorită calității programelor universitare, cât și apartenenței la Uniunea Europeană și oportunităților pe care aceasta le oferă.

Universitățile din România pregătesc specialiști

Ministrul a subliniat că universitățile din România pregătesc specialiști în domenii precum medicina, ingineria, dreptul, tehnologia informației sau artele, iar pentru mulți dintre candidați țara noastră reprezintă un punct de plecare pentru dezvoltarea unei cariere internaționale.

„Anii de studenție și ai formării profesionale nu îi uită nimeni, mai ales departe de casă. Așa cum acum mă întâlnesc în fiecare țară, în elitele mediilor profesionale și politice, cu oameni care au studiat în România în trecut, și acești tineri vor fi mai departe buni promotori ai României în țara lor și în mediul lor profesional”, a afirmat Oana Țoiu.

Record pentru bursele oferite de România

După finalizarea etapelor de evaluare și validare interinstituțională, 245 de candidați vor beneficia de bursele Guvernului României și își vor desfășura studiile în centre universitare din întreaga țară.

„Cu aceste burse deschidem uși noi, legăm conexiuni între oameni și construim încredere în România. O bursă pentru un tânăr aflat la mii de kilometri distanță este una dintre cele mai bune investiții pe care le putem face. Este o investiție modestă, dar una care aduce rezultate zeci de ani de acum încolo”, a transmis ministrul, felicitându-i pe toți cei selectați și urându-le bun venit în România.