Rețeta lui Ilie Bolojan: „Şi vom reuşi acest lucru”

Anul 2023 a fost unul dintre cei mai buni ani din ultimii 30 de ani, cu cele mai mari lucrări derulate în Bihor, datorate şi colaborării strânse între Primăria Oradea, Consiliul Judeţean şi Prefectură, conduse de liberali, a declarat joi, în conferinţă de presă, preşedintele PNL Bihor, Ilie Bolojan, preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, transmite Agerpres.

La întâlnirea cu reprezentanţii presei a participat conducerea liberală a judeţului, de la nivelul celor trei structuri importante: primarul Municipiului Oradea Florin Birta (prim-vicepreşedinte PNL Bihor), preşedintele CJ Bihor, Ilie Bolojan (liderul organizaţiei PNL Bihor), vicepreşedintele CJ Bihor, Mircea Mălan (prim-vicepreşedinte PNL Bihor), prefectul Dumitru Ţiplea (secretarul general al PNL Bihor).

„Prin poziţiile pe care orădenii şi bihorenii ni le-au încredinţat în administraţia publică, am urmărit câteva direcţii importante pentru a dezvolta judeţul Bihor, pentru a crea condiţii de viaţă mai bune pentru bihoreni, prin atragerea de investiţii, derularea proiectelor care au fost câştigate în aceşti ani şi nu în ultimul rând, orientarea serviciilor publice către cetăţeni,” a declarat liderul PNL Bihor.

Bolojan a enumerat, succint, rezultatele politicii liberale în judeţ, concretizate în acest an, care, a afirmat acesta, „nu au fost declaraţii politice, nu au fost atacuri la adresa competitorilor politici sau lamentări”, ci au însemnat drumuri, poduri, pasaje pentru o infrastructură rutieră mai bună, şcoli noi şi spitale cu condiţii mai bune, un judeţ mai curat, reţele de utilităţi extinse în zona rurală a judeţului şi condiţii de dezvoltare pentru anii următori.

Aceste rezultate sunt efectul unor colaborări pe care le-au avut în acest an, cât şi în anii trecuţi, în primul rând între autorităţile din judeţ, între Consiliul Judeţean şi Primărie, între Consiliul Judeţean şi Prefectură, între Primăria Oradea şi Guvern, între CJ Bihor şi Guvern, şi celelalte primării din judeţ.

„Este pentru prima dată când se lucrează la proiecte în comun. Şi în fiecare şedinţă de consiliu judeţean sau municipal se văd hotărâri de consiliu care înseamnă proiecte în comun,” a punctat Bolojan.

Astfel, constatând probleme de mobilitate în zona metropolitană, s-au dezvoltat proiecte în reţeaua de centuri; s-au găsit soluţii de trafic în Oradea; au propus reţeaua de parcuri industriale în zone îndepărtate de Oradea, la Beiuş, Ştei, urmând ca în debutul anului viitor să se semneze contractele de finanţare pentru patru parcuri de specializare inteligentă. S-au folosit toate oportunităţile care au apărut în aceşti ani, astfel încât să se implementeze proiecte, fie pentru trenul metropolitan, pentru păstrarea ariilor protejate (singurul Consiliu Judeţean care a accesat un asemenea proiect) roi multe altele.

„La final de an se cuvine să mulţumim tuturor partenerilor noştri cu care am colaborat, cu ministerele din Guvern, cu autorităţile locale indiferent de culoarea politică, cu companiile din judeţ şi nu în ultimul rând, am avut sprijinul bihorenilor cărora le mulţumim pentru înţelegerea de care au dat dovadă, pentru că multe din aceste lucrări au fost generatoare de disconfort pe perioada derulării lor,” a spus Ilie Bolojan.

Primarul municipiului Oradea, Florin Birta a continuat afirmând că „a fost un an încărcat, cu 150 de şantiere în tot oraşul, adică 150 de proiecte de investiţii.”

„A fost un an dificil pentru că s-au suprapus trei perioade de finanţare. În 2023, se închid toate proiectele pe Programul Operaţional Regional 2014-2020, şi trebuie să finalizăm toate proiectele, să cheltuim toţi banii care pot fi decontaţi din fonduri europene şi să nu cheltuim bani din bugetul local. Şi vom reuşi acest lucru. Toţi banii eligibili sunt cheltuiţi în acest moment,” a spus primarul Birta.

În paralel, a mai precizat edilul, se pregătesc proiecte pentru perioada de finanţare 2021-2027 şi pentru PNRR, unde se vor atrage sume importante. Primarul Birta a menţionat, ca exemplu de colaborare Primărie-Consiliu Judeţean-Prefectură, proiectul noului spital ce va fi construit anul viitor în Oradea, cu o valoare de 137 milioane de euro, prin PNRR.

„Dacă nu aveam această colaborare nu reuşeam să semnăm acest contract de finanţare pentru noul spital. Aşa cum am spus în 2020, această echipă de la Primăria Oradea, Consiliul Judeţean şi Prefectură va lucra împreună pentru a dezvolta municipiul Oradea şi judeţul Bihor,” a subliniat Birta.