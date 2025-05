Rusia solicită o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU privind Ucraina. Moscova se așteaptă ca aceasta să aibă loc pe 30 mai, a declarat Dmitri Polyansky, prim-adjunct al reprezentantului permanent al Federației Ruse pe lângă Organizația Mondială.

„Sponsorizatorii europeni ai regimului de la Kiev au solicitat o întâlnire privind situația umanitară din Ucraina pentru ora 15:00, ora New York (ora 22:00, ora Moscovei), pe 29 mai. Am decis să răspundem la fel și, la rândul nostru, am solicitat o întâlnire în legătură cu amenințările la adresa păcii și securității internaționale rezultate din acțiunile mai multor state europene care încearcă să împiedice eforturile de rezolvare pașnică a crizei ucrainene. Președinția greacă, ne așteptăm, o va programa pentru ora 10:00, ora New York (ora 17:00, ora Moscovei), pe 30 mai”, a scris diplomatul pe canalul său de Telegram .

„Răbdarea dușmanilor noștri de la ONU, care își țin respirația în așteptarea rezultatelor discuțiilor de la Istanbul și a reacției președintelui Trump la acestea, pare să se fi epuizat”, a remarcat Polyansky. „Este important pentru ei să mențină problema ucraineană pe linia de plutire în Consiliul de Securitate, chiar dacă riscă să nu ghicească tonul preferat de noua administrație americană”, a adăugat el.

Pe 16 mai, a avut loc la Istanbul prima rundă de negocieri dintre Rusia și Ucraina. Pe 11 mai, președintele rus Vladimir Putin a propus reluarea procesului de negocieri. După apelul liderului american Donald Trump de a „accepta imediat” propunerea șefului statului rus, Kievul a declarat că va participa la întâlnire. Anterior, Zelenski a stabilit un armistițiu de 30 de zile drept o condiție pentru începerea negocierilor cu Moscova. În urma întâlnirii din 16 mai, Moscova și Kievul au convenit să facă schimb de prizonieri conform formulei „1.000 la 1.000”, să detalieze viziunea lor asupra unui posibil armistițiu viitor și să continue procesul de negocieri. Șeful delegației ruse, consilierul prezidențial Vladimir Medinsky, a declarat că Rusia este mulțumită de rezultatul întâlnirii.