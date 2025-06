”S-a sărit calul”. Optimizarea anunțată de Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că pachetul de măsuri privind reducerea deficitului bugetar va fi adoptat săptămâna viitoare.

Despre principalele măsuri fiscale pe care le va lua guvernul a vorbit în prima sa conferință de presă de la preluarea funcției.

Declarațiile vin după ședința de guvern în care a precizat că prioritățile executivului sunt reducerea deficitului bugetar și îmbunătățirea colectării fondurilor europene prin PNRR.

El a subliniat că România este într-o situație dificilă din punct de vedere economic.

Legat de sporurile acordate bugetarilor, premierul a spus că vor fi evaluate în perioada următoare.

Bolojan a subliniat că pentru acordarea acestora trebuie criterii clare de performanță.

”Toate aceste sporuri vor fi evaluate în perioada următoare’, a anunțat Ilie Bolojan în debutul ședinței de guvern.

Principalele declarații

”România este într-o situație dificilă din cauza deficitelor bugetare cronice din ultimii ani, cel mai mare fiind înregistrat anul trecut. Ca urmare a aceste situații avem printre cele mai mici venituri din Europa ca pondere din PIB, cheltuieli mai mari decât ne putem permite. Creditele pe care le luăm sunt la dobânzi ridicate. Va trebui să luăm și în perioada următoare credite.

Pentru România este urgent să atace 2 probleme – a deficitului pentru echilibrarea lui și cea de accesare a fondurilor europene. E nevoie să ne creștem veniturile și să ne scădem cheltuielile, dar trebuie să facem pe de o parte într-un regim de urgență, dar și pe termen lung adică să atacăm venituri și cheltuieli structurale care să ne așeze pentru a ne putea scădea an de an deficitul.

”Avem sporuri unele peste altele”

În ceea ce privește scăderea de cheltuieli, lucrăm pe mai multe componente, invetariem tot ce înseamnă comitete, comisii, sinecuri și în fiecare ședință de guvern vom ataca această zonă. Astăzi am început cu o structură care ține de guvern – un comitet format din 17 persoane care aveau un venit de 4.000 euro net pe lună. L-am transformat într-un comitet de 5 persoane cu un venit de 1.000 euro net pe lună. Avem un număr mare de sporuri permise de lege, unele dintre el au fost abuzate. Avem sporuri unele peste altele.

Vă dau un exemplu: sporul pentru antenă. Sporurile vor fi reevaluate și trebuie legate de performanță.Un lucru care suntem obligați să-l analizăm sunt aspecte care țin de zona de educație pe care oricum le-am spune e foarte greu să le ducem cu aceste deficite mai departe. Am dezvoltat un pachet de burse de elevi care a plecat de la un buget 187 milioane lei pe toată țară și am ajuns la 4,7 miliarde de lei în trei ani. Sunt bune orice fel de burse, dar plătim un miliard doar pe bursele elevilor și cei care fac o analiză a notelor vor constata o dinamică crescătoare peste prag după ce au apărat burselor. Și acest lucru trebuie reconfigurat. O a doua componentă importantă la care trebuie să lucrăm imediat este creșterea veniturilor. Aici este una aspect pe fond de creștere prin îmbunătățirea colectării, eliminarea evaziunii. Dar suntem puși în situația să pregătim un pachet de măsuri fiscale, anunțat săptămâna viitoare, care înseamnă câteva direcții.

”Foarte probabil TVA va fi reașezat la două praguri, azi avem trei. Săptămâna viitoare vă vom anunța pragurile„

”Avem posibilitatea să încasăm repede sume și e foarte proabil să propunem o creștere a accizelor care țin de alcool sau combustibil. Avem foarte puțini contributori la Casa de Sănătate, dar avem peste 16 milioane de beneficiari. Asta înseamnă că avem foarte multe excepții și avem categorii care sunt scutite și analizăm extinderea bazei de contribuabili prin reducerea unor excepții, prin aplicarea acestei contribuții la pensiilor mai mari. Avem în vedere impozitarea suplimentară a capitalului, mă refer la bănci, la câștiguri din jocuri de noroc. Efortul va fi pe componenta de investiții și pe componenta de îndeplinit jaloane din planul de reziliență. Este important să se lucreze pe componenta de investiții, iar beneficiari să pună presiune pe constructuri să urgenteze lucrările. Să reașezăm proiectele pentru ca în iulie să putem depune la Comisia Europeană programul nostru reașezat și gradul de respectare a jaloanelor.

Am stabilit azi în guvern că până săptămâna următoare vom inventaria companiile guvernamentale. Am condiționat aprobarea bugetelor de stabilirea unor criterii de performanță fără echivoc. Am convenit azi un moratoriu de 6 luni de zile în care vom suspenda declanșarea unor noi proceduri de licitații sau întreruperea celor pornite care nu au depuse oferte și nu s-au adjudecat câștigătorii ca să ne putem prioritiza proiectele, să ne asigurăm finanțarea celor pe care ni le putem permite și au impact în comunitățile lor. Această suspendare se face doar pe proiectele finanțate de guvern și nu au legătură cu fondurile europene. Cele pe fonduri europene trebuie urgentate.

Un alt pachet de măsuri se referă la cele care vor intra în vigoare de anul viitor. Le anunțăm tot în această perioadă ca să dăm o perspectivă piețelor că România știe care îi sunt probleme și luăm măsurile necesare pentru a putea să stabilizăm macroeconomic lucrurile și să nu degenerăm spre criză economică. Vă dau un caz impozitele pe proprietate vor fi reașezate, foarte probabil mărite. Această măsură va fi dublată de pachetul de reformă pentru administrația publică locală. Tot de anul viitor va fi foarte probabil majorat impozitul pe capital, de exemplu impozitul pe dividente. Vom încerca să le anunțăm din timp„.