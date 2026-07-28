Scandal la ONU: SUA ies din sală după atacul Franței ”mincinoase”

Votul pentru prelungirea cu patru ani a mandatului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului – austriacul Volker Turk – a iscat un scandal diplomatic în Consiliul de Securitate ONU, între Franța și Statele Unite. Reprezentanții SUA au părăsit întâlnirea în momentul în care ambasadorul francez a începtut să vorbească. Anterior acestui moment, reprezentanții Franței la ONU au comparat Statele Unite cu Mali, Rusia, și Coreea de Nord. Părăsirea lucrărilor Consiliului de Securitate este un gest rar la ONU.

Doar zece state membre ONU au votat împotriva lui Turk: Argentina, Burkina Faso (juntă militară pro-rusă), Republica Democrată Congo, Nicaragua (dictatură), Niger (junta militară), Mali (juntă militară), Trinidad Tobago, Rusia, Israel, SUA.

Franța compară SUA cu Rusia și Coreea de Nord

”Statele Unite erau odinioară un model în materie de drepturi ale omului. Acest lucru nu mai este valabil. Astăzi, ele se regăsesc alături de Coreea de Nord, Nicaragua, Mali și Rusia. Izolate. Iar lumea nu le mai ascultă”, a reacționat, pe X, misiunea Franței pe lângă Națiunile Unite de la Geneva.

Dan Negrea, diplomatul de origine română care acuză Franța de ”senzaționalism mincinos”

Diplomatul american Dan Negrea a criticat, pe 27 iulie, declarațiile Franței, calificându-le drept ”senzaționalism mincinos”. ”Există un membru al acestui Consiliu care mimează indignarea morală și pretinde că poate să ne dea tuturor lecții pe orice subiect”, a spus Negrea. Aceste ”lecții” erau ținute ”chiar și pe teme care nu au legătură cu pacea și securitatea internațională, cum ar fi drepturile omului”, a afirmat Negrea. Din acest motiv, delegația Statelor Unite a părăsit reuniunea Consiliului de Securitate al ONU în timpul discursului reprezentantului Franței.

Dan Negrea este un diplomat american de origine română, născut la București. A absolvit ASE și a lucrat în Ministerul Finanțelor, apoi a cerut azil politic în SUA după ce a fugit din România comunistă, în timpul unei delegații oficiale. După peste 30 de ani în sectorul financiar de pe Wall Street, a intrat în administrația americană, iar din 2025 reprezintă Statele Unite la ONU.

”Franța îi protejează pe cei care încalcă drepturile omului”

Ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a cuzat Franța că folosește acest atac pentru a distrage atenția de la sprijinul acordat lui Volker Türk. ”Este dezamăgitor – deși deloc surprinzător – că Franța încearcă astfel să abată atenția de la votul său rușinos prin care îi protejează pe unii dintre cei mai notorii oameni care încalcă drepturile omului”, a scris Waltz pe X, potrivit Fox News. ”Franța a votat pentru o persoană care a ținut lecții unor democrații libere și suverane, precum Statele Unite, Regatul Unit și Israel, în timp ce s-a apropiat de cei mai răi opresori ai lumii”.

SUA: Volker Türk va da lovitura de grație credibilității ONU

Ambasadorul Jeff Bartos, reprezentantul SUA pentru managementul și reforma ONU, a declarat că sistemul ONU pentru drepturile omului ”își pierde credibilitatea de zeci de ani”.”„Domnul Türk l-a condus pe patul de moarte”, a spus Bartos. ”Iar dacă veți vota pentru realegerea lui Volker Türk pentru un nou mandat de patru ani, îi veți da lovitura de grație”.

SUA au acuzat că Turk a cerut ridicarea sancțiunilor impuse regimului comunist din Cuba. Turk a fost acuzat și că menține o bază de date discriminatorie împotriva companiilor americane și că a pus la punct o ”mașinărie anti-Israel” la ONU. A fost acuzat că nu a avut nicio reacție vreme de 12 zile, când regimul din Iran a reprimat sângeros protestele de la începutul acestui an. Iar apoi a condamnat atacurile americane în Iran.

Francesca Albanese, din nou motiv de dispută între SUA și ONU

A fost acuzat că nu a oprit-o pe ”nebuna” Francesca Albanese ”să răspândească ura față de Israel și America”. Francesca Albanese ocupă funcția de raportor special al Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU. Ea a acuzat în repetate rânduri Israelul de genocid împotriva palestinienilor din Gaza. SUA au sancționat-o în iulie 2025. Ea a figurat pe o listă neagră internaţională, ceea ce o împiedica să utilizeze carduri de credit sau să efectueze numeroase operaţiuni bancare. Sancțiunile au fost ridicate în mai 2026.