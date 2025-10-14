Se închide o bancă din România. Ce fac clienții

Fuziunea dintre Intesa Sanpaolo Bank România și First Bank se finalizeaza la 31 octombrie 2025. De la această dată, cardurile First Bank nu vor mai funcționa, iar portofoliul de clienți, produse și servicii va fi preluat de Intesa Sanpaolo Bank România, asigurând o tranziție sigură și continuă.

First Bank precizează printr-o informare că „pentru a asigura tuturor clienților First Bank continuitatea utilizării serviciilor bancare după 1 noiembrie 2025 la Intesa Sanpaolo Romania, începând din data de 11.09.2025, la multifuncționale (MFM) ale First Bank nu se vor mai putea efectua următoarele tipuri de operațiuni:

Depuneri de numerar în RON, EUR și CHF cu card First Bank;

Depuneri de numerar în RON pentru plata cardurilor de credit First Bank;

Depuneri de numerar în RON, EUR și CHF în conturile First Bank, fără card;

Retragere de numerar în EUR cu card First Bank.

Aceste operațiuni se vor putea realiza în continuare prin intermediul ghișeelor aparținând sucursalelor First Bank, până la data de 30.10.2025 inclusiv.

Începând cu data de 15 septembrie 2025, clienții First Bank au început să intre în posesia noilor carduri de debit și de credit emise de Intesa Sanpaolo Bank România. Clienții care nu au ridicat încă noile carduri sunt încurajați să o facă cât mai curând posibil, conform informațiilor primite prin intermediul notificărilor transmise individual.