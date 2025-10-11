Șeful Armatei îi îndeamnă pe români să aibă provizii în casă

11 oct. 2025 la 21:18 L.V. Actualitate, Social 3

Generalul Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării, spune că  fiecare familie ar trebui să aibă în casă câteva provizii.

Într-un interviu difuzat la Antena 3 CNN,  generalul Gheorghiță precizează că este un îndemn, o măsură preventivă, și nu motiv de panică.

Multe alte state au programe care pregătesc populația să reacționeze în situații de criză, a  subliniat acesta. Șeful Armatei a mai susținut și că toţi cetăţenii României ar trebui să aibă cunoştinţe de folosire a armelor.

„Cred că fiecare familie ar trebui să se gândească la asta. Chestiuni simple – o lanternă cu baterii în sertar, provizii în caz de pană de curent – fac parte din pregătirea pentru siguranța națională, fie că vorbim de cutremur sau inundații. Uitați-vă la ce se întâmplă în Constanța: toate nenorocirile ne prind mereu nepregătiți. Sunt multe state care au programe pentru pregătirea populației – Danemarca, Finlanda, de exemplu, au ghiduri puse la dispoziția oamenilor pentru a ști cum să reacționeze în situații de criză.

În România, dacă șeful apărării ar spune brusc <de mâine trebuie să aveți asta și asta>, s-ar crea panică. În schimb, dacă Inspectoratul pentru Situații de Urgență publică un ghid pe site, aproape nimeni nu-l citește. De aceea cred că trebuie să facem mai multă educație. Să mergem în școli, licee, universități și să pregătim tinerii pentru viitor. Educația și securitatea încep în familie. Afganii au un proverb frumos: dacă vrei o familie educată, trimite un bărbat la școală; dacă vrei o națiune educată, trimite o femeie la școală”, a conchis  generalul.

 

3 Comentarii

  4. edit pe toti astia care insista sa ne bage intr-un razboi ! Poporul roman isi doreste pace si liniste !

    Răspunde

  6. Mai bine i-ar sfatui pe comandantii sai incepand cu cel suprem sa declare Romania tara neutra.

    Răspunde

