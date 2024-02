Simona Halep, la finalul audierilor. „Abia aştept să revin pe teren”

S-au încheiat cele trei zile de audieri la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne în cazul Simonei Halep.

Vineri, Halep a făcut câteva declarații, spunând că are încredere că adevărul va ieşi la suprafaţă. Nu se știe însă când va veni verdictul.

„Nu pot să vă spun nimic de la audieri, dar vă pot spune că această audiere mi-a dat şansa să-mi prezint apărarea, încrederea mea e intactă, se va demonstra că nu am avut niciodată intenţia de a mă dopa. Am încredere că adevărul va ieşi la suprafaţă. De abia aştept să revin pe teren şi de abia aştept să încerc să fac tot ce pot acolo. O să vorbim când o să am posibilitatea. Vă mulţumesc că aţi stat aici atâtea zile, în frig şi ploaie. Vom vorbi. Nu ştiu când va veni verdictul”, a spus Simona Halep, citată de Eurosport.

Întrebată cât de greu i-a fost în această perioadă, Halep a răspuns: „O să vorbim când o să am posibilitatea şi când o să pot să declar mai multe. O să ne revedem în scurt timp”.

Simona Halep a depus apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS-CAS) de la Lausanne în data de 24 octombrie, împotriva suspendării sale pe patru ani pentru dopaj. Potrivit tribunalului de la Lausanne, Halep a cerut ca decizia ITIA să fie anulată şi sancţiunea sa ”să fie redusă”.

În cele trei zile au fost audiaţi la TAS martori, experţi, dar şi antrenorul Patrick Mouratoglou şi fizioterapeuta Candice Gotier.

În urma audierilor, Comisia TAS va delibera şi va pregăti hotărârea arbitrală care va conţine decizia şi motivarea acesteia.

Deocamdată nu se poate da nicio indicaţie cu privire la data la care va fi pronunţată hotărârea arbitrală finală.