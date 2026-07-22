Sorin Grindeanu îl îndeamnă pe Marcel Ciolacu să dea explicații despre întâlnirea cu fugarul Ionel Arsene: „Fiecare răspunde de ceea ce face”

Reacția președintelui PSD și apelul la transparență

Chestionat de jurnaliști pe marginea acestui subiect de larg interes public, Sorin Grindeanu a declarat că este convins că Marcel Ciolacu va oferi lămuririle necesare presei, menționând că nu are altceva de comentat pe marginea deciziilor personale ale acestuia. Totuși, liderul PSD l-a îndemnat public pe colegul său de partid să nu evite subiectul, ci să iasă și să răspundă deschis tuturor întrebărilor. „Eu, legat de ceea ce face fiecare dintre noi, fiecare răspunde de ceea ce face. Dacă Marcel Ciolacu va răspunde pe acest subiect, e foarte bine, și l-aș îndemna să o facă”, a subliniat Grindeanu în fața reprezentanților mass-media, notează news.ro.

Lipsa de comunicare în interiorul partidului privind această deplasare

Pe lângă apelul la transparență lansat către liderul de la Buzău și fost premier, actualul șef al PSD a ținut să precizeze că nu a purtat nicio discuție cu Marcel Ciolacu despre această escapadă externă. Sorin Grindeanu a menționat explicit că nu a avut cunoștință despre respectiva întâlnire înainte ca relatările să devină publice. Acesta a insistat pe ideea delimitării responsabilităților, repetând că „noi răspundem fiecare de ceea ce facem”, distanțând astfel conducerea centrală a partidului de acțiunile personale ale lui Ciolacu.

Context

Reacția șefului PSD vine la scurt timp după ce o investigație publicată de HotNews miercuri a scos la iveală fotografii de la întâlnirea dintre Marcel Ciolacu și Ionel Arsene. Potrivit relatărilor, cei doi ar fi petrecut câteva zile împreună la Villa Cortine Palace, un hotel de lux situat pe malul Lacului Garda, în nordul Italiei. În momentul în care a fost confruntat cu privire la această interacțiune controversată, Marcel Ciolacu a evitat să ofere detalii referitoare la prezența sa alături de un fugar condamnat de justiția română, replicând sec: „Am o rugăminte: ce fac eu personal nu privește pe nimeni”.

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