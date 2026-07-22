Sorin Grindeanu îl îndeamnă pe Marcel Ciolacu să dea explicații despre întâlnirea cu fugarul Ionel Arsene: „Fiecare răspunde de ceea ce face”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că fiecare persoană trebuie să își asume propriile fapte, îndemnându-l pe Marcel Ciolacu să ofere explicații publice despre întâlnirea sa din Italia cu fugarul condamnat Ionel Arsene.

Stefan Lupu - Reporter special
Sorin Grindeanu îl îndeamnă pe Marcel Ciolacu să dea explicații despre întâlnirea cu fugarul Ionel Arsene: „Fiecare răspunde de ceea ce face”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că fiecare persoană trebuie să își asume propriile fapte, îndemnându-l pe Marcel Ciolacu să ofere explicații publice despre întâlnirea sa din Italia cu fugarul condamnat Ionel Arsene.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a oferit miercuri prima reacție oficială referitoare la imaginile apărute în spațiul public, în care președintele Consiliului Județean Buzău, social-democratul Marcel Ciolacu, apare alături de condamnatul fugar Ionel Arsene, la o masă în Italia. Liderul social-democrat a subliniat că responsabilitatea pentru acțiunile personale aparține exclusiv fiecărui individ în parte.

Reacția președintelui PSD și apelul la transparență

Chestionat de jurnaliști pe marginea acestui subiect de larg interes public, Sorin Grindeanu a declarat că este convins că Marcel Ciolacu va oferi lămuririle necesare presei, menționând că nu are altceva de comentat pe marginea deciziilor personale ale acestuia. Totuși, liderul PSD l-a îndemnat public pe colegul său de partid să nu evite subiectul, ci să iasă și să răspundă deschis tuturor întrebărilor. „Eu, legat de ceea ce face fiecare dintre noi, fiecare răspunde de ceea ce face. Dacă Marcel Ciolacu va răspunde pe acest subiect, e foarte bine, și l-aș îndemna să o facă”, a subliniat Grindeanu în fața reprezentanților mass-media, notează news.ro.

Lipsa de comunicare în interiorul partidului privind această deplasare

Pe lângă apelul la transparență lansat către liderul de la Buzău și fost premier, actualul șef al PSD a ținut să precizeze că nu a purtat nicio discuție cu Marcel Ciolacu despre această escapadă externă. Sorin Grindeanu a menționat explicit că nu a avut cunoștință despre respectiva întâlnire înainte ca relatările să devină publice. Acesta a insistat pe ideea delimitării responsabilităților, repetând că „noi răspundem fiecare de ceea ce facem”, distanțând astfel conducerea centrală a partidului de acțiunile personale ale lui Ciolacu.

Context

Reacția șefului PSD vine la scurt timp după ce o investigație publicată de HotNews miercuri a scos la iveală fotografii de la întâlnirea dintre Marcel Ciolacu și Ionel Arsene. Potrivit relatărilor, cei doi ar fi petrecut câteva zile împreună la Villa Cortine Palace, un hotel de lux situat pe malul Lacului Garda, în nordul Italiei. În momentul în care a fost confruntat cu privire la această interacțiune controversată, Marcel Ciolacu a evitat să ofere detalii referitoare la prezența sa alături de un fugar condamnat de justiția română, replicând sec: „Am o rugăminte: ce fac eu personal nu privește pe nimeni”.

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4 comentarii

  2. Villa Cortine Palace,Hotel de lux pe malul lacului Garda.Trai neneaca.Acu’ ce-ati vrea,dupa atata ” agoniseala ” sa locuiasca in vreo garsoniera fara balcon,si fara vedere la lac ?

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  3. PSD PARTID TOXIC CE TREBUIE SUPUS VOTULUI PRIN REFERENDUM NATIONAL SA FIE SCOS ÎN AFARA LEGII ! FARA SA-I SCOATEM DIN VIATA POLITICA PE ACESTI SOBOLANI, ROMÂNIA NU ARE SANSA CURATENIEI GENERALE DE ACEASTA CANGRENA : CORUPTIA ! ÎN ACELASI REFERENDUM TREBUIE SUPUS LA VOT PENTRU SCOATEREA ÎN AFARA LEGII SI A PNL-ULUI. Niciunul dintre cei care au fost membrii ai acestor partide în ultimii 36 de ani, sa le fie interzisa participarea la viața politica în următorii 50 de ani.

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