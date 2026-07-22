Gigel Știrbu, atac dur după imaginile cu Ciolacu și Arsene în Italia. „Cât de mult dispreț trebuie să ai față de români?”

„Cât de mult dispreț trebuie să ai față de români?”

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Gigel Știrbu a catalogat întâlnirea dintre cei doi drept o dovadă de aroganță supremă, interpelând direct clasa politică și opinia publică.

„Arogantă si Batjocură!!! Cât de mult dispreț trebuie să ai față de români ca să nu-ți mai pese nici măcar de aparențe?”, a scris deputatul, subliniind că astfel de imagini reflectă modul defectuos în care o parte a clasei politice se raportează la lege și la morală.

Știrbu a punctat că imaginile transmit un mesaj toxic românilor care își plătesc taxele și muncesc cinstit, sugerând existența unor duble standarde inacceptabile:

„Ce mesaj primesc românii care își plătesc taxele, respectă legea și muncesc cinstit? Că există două Românii? Una în care cetățeanul obișnuit răspunde pentru orice greșeală și alta în care oamenii puterii continuă să socializeze, să își păstreze relațiile și să se comporte ca și cum o condamnare definitivă n-ar însemna nimic?”

Deputatul a cerut explicații urgente din partea liderului politic, atrăgând atenția asupra gravității situației: „Nu este doar despre o fotografie, este despre simbolul pe care îl transmite, este despre imaginea unei rețele politice care pare să nu mai simtă nevoia să se ascundă. […] Pentru că tăcerea, în astfel de situații, nu face decât să alimenteze convingerea că, pentru unii, legea este doar pentru ceilalți.”

Întreaga postare a deputatului, mai jos.

Detaliile întâlnirii de lux și răspunsul lui Marcel Ciolacu

Reacția publică vine în contextul unei investigații HotNews care a scos la iveală că actualul președinte al Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, și-a petrecut câteva zile de concediu în nordul Italiei alături de Ionel Arsene. Conform imaginilor surprinse pe 25 iunie 2026, cei doi au luat micul dejun pe terasa hotelului exclusivist Villa Cortine Palace de pe malul Lacului Garda, unde o noapte de cazare costă aproximativ 800 de euro.

Întrebat de jurnaliști despre această întâlnire cu un fugar căutat de autoritățile române, Marcel Ciolacu a refuzat să ofere clarificări, limitându-se la a declara: „Ce fac eu personal nu privește pe nimeni”.

Cine este Ionel Arsene?

Fost lider influent în interiorul PSD și președinte al Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene a fost condamnat definitiv în martie 2023 la 6 ani și 8 luni de închisoare cu executare. Dosarul penal a vizat fapte de trafic de influență, procurorii DNA demonstrând că Arsene a pretins și primit sume uriașe de bani – inclusiv un comision de 5% dintr-un contract de 60 de milioane de lei de la Apele Române și 100.000 de euro de la un fost primar – pentru a interveni la diverse instituții ale statului.

Pentru a se sustrage executării pedepsei, Arsene a fugit din România înainte de pronunțarea sentinței definitive și s-a stabilit în Italia. Deși s-a predat la Bari, autoritățile italiene au refuzat extrădarea sa, el aflându-se în continuare pe lista urmăriților internaționali a Poliției Române.

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