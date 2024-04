Statistică sumbră: „Doar 5 la sută se salvează”

Ministrul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, Natalia Intotero, a declarat miercuri, la Târgu Mureş, în cadrul evenimentului „Fără Bariere – TOT Adevărul Despre Droguri”, finanţat de Comisia Europeană, că procentul celor care se salvează în urma consumului de droguri este sub 5%.

„Campania ‘Fără bariere – TOT Adevărul Despre Droguri’ este un proiect prin care ne propunem conştientizarea tinerilor cu vârsta între 14 şi 35 de ani cu privire la consecinţele consumului de droguri şi nu numai şi a altor forme de adicţie (…). Din păcate, procentul celor care se salvează, a consumatorilor de droguri, este sub 5%, doi-trei şi un pic la sută. Şi aşa cum şi-au expus şi astăzi viaţa Rafa şi cu Sebi, marea majoritate a prietenilor lor nu mai sunt în viaţă sau cei care sunt în viaţă, sunt după gratii acum. Pentru că dependenţa este atât de puternică încât ajungi să faci orice pentru a-ţi cumpăra acele droguri. Şi faptul că ei au fost de acord să vină să-şi expună viaţa, nu este uşor să facă acest lucru”, a declarat presei Natalia Intotero.

Ministrul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse a subliniat că tinerii care au acceptat să intre în această campanie doresc să-şi împărtăşească experienţa pentru a avertiza asupra consecinţelor nefaste ale consumului de droguri.

„Dar totuşi au ales să facă expunerea vieţilor pentru a arăta tuturor tinerilor că nu merită să încerci, că odată ce ai încercat, dependenţa este atât de puternică şi preţul este atât de mare. Le mulţumesc tuturor celor care ne sunt parteneri în această campanie (…). De asemenea, încercăm prin intermediul acestei campanii să spunem tuturor tinerilor cu care ne întâlnim că, în cazul în care se află în dificultate, trebuie să apeleze la statul român prin cele două numere de urgenţă, 119 – telefonul copilului, şi 0800 500 333 – telefonul pentru victimele violenţei domestice, bullying, cyber bullying şi toate celelalte forme şi să ştie că nu sunt singuri, foarte important”, a afirmat Natalia Intotero.

Caravana care are ca obiect prevenirea consumului de droguri şi promovarea sănătăţii mintale prevede o serie de acţiuni care se desfăşoară pe parcursul lunii aprilie în 20 de centre universitare din România: Suceava, Iaşi, Bacău, Galaţi, Constanţa, Bucureşti, Ploieşti, Târgovişte, Piteşti, Braşov, Sibiu, Târgu Mureş, Cluj, Baia Mare, Oradea, Arad, Timişoara, Târgu Jiu, Petroşani şi Craiova.

„De aceea am decis să implicăm tinerii, să încurajăm cât mai mulţi tineri să fie implicaţi în procesul decizional (…). Am selectat cele 20 de centre universitare plus municipiul Bucureşti, prin sprijinul rectorilor am selectat din 600 de studenţi aproximativ 60 de studenţi care au fost pregătiţi în urma unui curs, acum două săptămâni şi jumătate, la Braşov, unde i-am avut alături şi pe colegii noştri de la Teen Challenge, tineri extraordinari care au reuşit printr-un efort foarte, foarte mare să se salveze”, a precizat ministrul Natalia Intotero.

Spre deosebire de celelalte campanii de conştientizare, de această dată autorităţile locale şi centrale sunt prezente, se ocupă de partea de organizare, pentru a încuraja cât mai mulţi tineri să participe din întreg judeţul, inclusiv părinţi, a mai menţionat ministrul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse.