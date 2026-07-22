Suspendată pentru că și-ar fi agresat fiica gimnastă, Camelia Voinea a câștigat definitiv procesul intentat Federației Române de Gimnastică

Camelia Voinea a fost suspendată de Federația Română de Gimnastică în urma scandalului în care a fost acuzată că și-a agresat fiica, gimnasta Sabrina Voinea.

Mihai Dima
Suspendată pentru că și-ar fi agresat fiica gimnastă, Camelia Voinea a câștigat definitiv procesul intentat Federației Române de Gimnastică

FOTO: Facebook/Camelia Voinea

Camelia Voinea a fost suspendată de Federația Română de Gimnastică în urma scandalului în care a fost acuzată că și-a agresat fiica, gimnasta Sabrina Voinea.




Federația Română de Gimnastică a suspendat-o pe Camelia Voinea din toate activitățile desfășurate sub egida FRG. Antrenoarea a atacat decizia în instanță.

Dosarul s-a înregistrat pe rolul Tribunalului București. Instanța a decis să anuleze efectele Hotărârii CEX al Federației Române de Gimnastică.

Federația Română de Gimnastică, învinsă în instanță

Federația Română de Gimnastică a decis pe 15 mai „suspendarea temporară” a Cameliei Voicu. Decizia a fost luată pe baza sesizărilor instituțiilor abilitate.

Sentința de fond a Tribunalului București a fost însă atacată la Curtea de Apel București. Instanța a menținut hotărârea Tribunalului București și a stabilit, definitiv, să anuleze suspendarea impusă de FRG Cameliei Voinea.

„Respinge ca neîntemeiată excepţia tardivităţii motivării cererii de apel. Respinge apelul, ca nefondat. Obligă apelanta-pârâtă la plata către intimata-reclamantă a sumei de 6.631,93 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocaţial pentru judecata în apel. Definitivă”, se arată în soluția pe scurt a Curții de Apel București.

Camelia Voinea, acuzată că și-a agresat propria fiică, gimnasta Sabrina Voinea

În toamna anului trecut, în presă, au apărut imagini și informații cu privire la faptul că gimnasta Sabrina Voinea a fost agresată de mama ei, antrenoarea Camelia Voinea.

Totodată, și gimnasta Denisa Golgotă a acuzat faptul că a fost hărțuită fizic și psihologic în cadrul lotului național de gimnastică.

„Am depus o plângere care nu a fost luată în seamă. Toată lumea ştie despre ce e vorba. Persoanele cu care mă antrenez în sală m-au hărţuit şi au încercat să mă facă să cedez psihic. Din păcate, federaţia s-a făcut că plouă!” declara la momentul respectiv sportiva Denisa Golgotă.

Deşi nu a pronunţat nume, declaraţia gimnastei a provocat o reacţie din partea Cameliei Voinea, mama şi antrenoarea Sabrinei Voinea, care a condamnat acuzaţiile şi a ameninţat cu instanţa.

Sabrina Voinea, acuzații de hărțuire

Nu doar mama sa este vizată de acuzații de hărțuire, ci și sportiva Sabrina Voinea. Aceasta ar fi agresat o halterofilă, dar și pe iubitul său, Șerban Cotîrlan.

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