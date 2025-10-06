Termoenergetica dă vestea dorită de bucureșteni

Se dă căldură!! Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) anunţă, luni, că procesul de furnizare a agentului termic pentru încălzire începe conform graficului, dar, având în vedere dimensiunile sistemului de termoficare şi faptul că există încă asociaţii de proprietari/locatari care nu au deschis circuitul de încălzire, furnizarea agentului termic se va resimţi gradual.

”Pentru a asigura o distribuţie optimă a căldurii în întreaga reţea, CMTEB a demarat, imediat după îndeplinirea condiţiilor legale de furnizare a încălzirii pentru sezonul de iarnă, o serie de măsuri, printre care pornirea graduală a surselor de furnizare a agentului termic, solicitarea măririi debitului şi a sarcinii termice pentru cele două centrale ELCEN aflate în funcţiune şi solicitarea către toţi producătorii de energie termică de a porni centralele de producere a energiei termice începând cu data de 06 octombrie 2025”, anunţă, luni, Termoenergetica, într-un comunicat de presă.

Pentru a optimiza distribuţia căldurii în sistem, vor fi efectuate manevre de echilibrare hidraulică. În cadrul procesului de echilibrare hidraulică şi de creştere graduală a parametrilor de furnizare şi până la finalizarea tuturor lucrărilor deschise în cadrul mai multor şantiere, pot apărea temporar disfuncţionalităţi în următoarele zone:

Sector 1 – Piaţa Gării, Cuza, Piaţa Victoriei, Zona Aviaţiei;

Sector 2 – Doamna Ghica, Vulcanei, Lacul Tei, Oteşani, Maşina de Pâine;

Sector 3 – Mircea Vodă, Moşilor, Călăraşi, Labirint;

Sector 4 – Luică, Reşiţa, Giurgiului;

Sector 5 – Dumbrava Nouă, Calea Rahovei, Alexandria;

Sector 6 – Constructorilor, Splaiul Independenţei, Calea Giuleşti.

”Echipele CMTEB monitorizează permanent situaţia şi intervin pentru remedierea rapidă a eventualelor dezechilibre în distribuţia agentului termic şi pot acorda asistenţă asociaţiilor de proprietari/locatari care doresc să deschidă circuitul de încălzire pentru a beneficia de confort termic”, a mai transmis compania.

Clienţii au la dispoziţie informaţii prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau la numărul de telefon gratuit 0800.820.002, precum şi prin aplicaţia Termoalert.