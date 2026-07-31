The Telegraph: Plan pentru izolarea ”landurilor trădătoare” din Germania

The Telegraph și Die Welt relatează că în Germania se elaborează planuri pentru a izola landurile germane în care AfD ar putea obține, în viitor, o majoritate, astfel încât Germania să își poată păstra rolul de principal nod central de transport al NATO în eventualitatea unui război împotriva Rusiei.

”Friedrich Merz elaborează în secret planuri pentru a împiedica «landurile trădătoare», favorabile Kremlinului, să obstrucționeze planurile NATO de apărare în cazul unei invazii ruse. Oficialii germani se tem că partidul Alternativa pentru Germania (AfD) ar putea împiedica deplasarea forțelor aliate prin două landuri din estul țării, în care formațiunea este așteptată să câștige alegerile din septembrie”, scrie The Telegraph.

Rusia ar putea exploata blocajele politice interne din Germania

O sursă din cadrul unei armate occidentale spune pentru The Telegraph și Die Welt că Rusia se poate folosi de politicieni pro-Kremlin pentru a întârzia acțiunile NATO de desfășurare a trupelor în flancul estic al NATO. Această tactică este caracterizată drept ”foarte eficientă”. ”Pentru Putin, obiectul nu este să învingă NATO la nivel militar. Însă el poate găsi fisuri la nivel politic în interiorul alianței și le poate agrava. Asta este calea rapidă către spargerea alianței”.

Pentru aceasta, Rusia va aplica metode hibride. Poate folosi sabotajul, atacurile cibernetice, dar și ”incertitudinea politica”, spune sursa occidentală. Aici pot ajuta guvernele conduse de AfD în landurile din Germania. Este greu ca autoritatea acestor guverne să fie restrânsă. Pentru asta ar fi nevoie de doua treimi din voturile Bundestagului, o majoritate pe care coaliția de guvernare nu o poate strânge în acest moment.

Guvernele regionale pot încetini deplasarea trupelor NATO

În luna septembrie vor avea loc alegeri în landul german Saxonia Anhalt, un bastion al Alternativei pentru Germania. Partidul de extremă dreapta este cotat în sondaje cu circa 40% din voturi. Creștin-democrații premierului Friedrich Merz sunt la distanță, cu 26%. Stânga radicală, Die Linke, este creditată cu 13% din voturi. Social-democrații, parteneri în coaliția de guvernare federală, se află la 6%. Iar Alianța Sahra Wagenknecht (ruptă din Die Linke) este cotată cu 6%. AfD a adoptat mult timp o linie politică a apropierii față de Rusia. După 2022, partidul s-a opus sancțiunilor împotriva Rusiei și a cerut negocieri pentru încheierea războiului din Ucraina.

AfD are șanse să câștige și alegerile din landul Mecklenburg-Pomerania Occidentală, la finalul lunii septembrie. Există posibilitatea ca AfD să controleze securitatea internă în aceste landuri. Asemenea guverne ar putea obstrucționa deplasarea trupelor și a tehnicii militare NATO, în cazul unei situații urgente în flancul Estic al NATO. Legea fundamentală a Germaniei oferă landurilor posibilitatea de a refuza să ofere prioritate transporturilor militare și să desfășoare forte de poliție pentru asta.

Germania, ”sensul giratoriu” al NATO în Europa

La primul semnal că Rusia ar pregăti un atac asupra teritoriului NATO, alianța activeaza Rețeaua de Întărire și Susținere Logistică, un cadru logistic pentru deplasarea forțelor militare. Germania joacă rol de ”sens giratoriu” în acest cadru. În cazul activării, în Germania ar rămâne în vigoare regulile pe timp de pace. Acest lucru menține autoritatea guvernelor landurilor. Cooperarea lor rămâne esențială pentru transporturile militare grele. Procesul de 5-6 săptămâni pentru transportul trupelor și tehnicii militare spre flancul estic începe abia după ce se obțin autorizațiile necesare din partea autorităților civile.

Acestea din urma pot fi controlate de AfD. Este motivul pentru care în Germania se iau masuri la nivel federal pentru ocolirea landurilor ce ar putea fi controlate de AfD, ”Sunt elaborate planuri pentru protejarea serviciilor secrete și pentru ca landurile vecine să preia rolul de asigurare a infrastructurii”, spune Roderich Kiesewetter, deputat CDU, fost colonel in Bundeswehr. ”Întrebarea este cum să ocolim un land fără să violăm constituția”.