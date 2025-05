Tornadă în Missouri. Ravagiile (video)

O tornadă a trecut prin St. Louis, Missouri, SUA. Cel puţin cinci persoane au murit. Acoperişurile mai multor case au fost smulse şi au fost avariate liniile electrice.

„Oraşul nostru este în doliu în această seară”, a declarat vineri primarul oraşului, Cara Spencer. „Pierderile de vieţi omeneşti şi distrugerile sunt cu adevărat îngrozitoare”.

Numărul răniţilor nu a fost încă stabilit,

Whoahh, more video of the tornado that hit near St. Louis, Missouri earlier..pic.twitter.com/l4nh2z03Jp — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 16, 2025

Insane tornado damage in St. Louis, Missouri today

It was reported that one person died and many are injured. pic.twitter.com/zNnvGGEWhM — Disasters Daily (@DisastersAndI) May 16, 2025