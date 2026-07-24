Seminţe de in pentru salată, retrase de la vânzare în magazinele Penny

„Furnizorul ENCINGER SK s.r.o. retrage de pe piaţă două sortimente de seminţe marca WELLGOOD, întrucât a fost depăşit nivelul maxim admis de acid cianhidric. Nu poate fi exclusă existenţa unui risc pentru sănătate”, se precizează într-un comunicat al ANSVSA.

Este vorba de WELLGOOD Seminţe de in 200 g / Flax Seeds 200 g, GTIN: 4070308146454, având ca date de expirare cuprinse între 20.11.2026 şi 09.02.2027.

Un alt produs este WELLGOOD Mix seminţe pentru salată 200 g / Mixed Seeds for Salads 200 g, GTIN: 4337256946483, cu date de expirare cuprinse între 29.08.2026 şi 03.11.2026.

„Consumatorii care au cumpărat aceste produse sunt rugaţi să nu le consume.

Produsele pot fi returnate

Produsele pot fi returnate în oricare magazin Penny, iar contravaloarea se restituie fără prezentarea bonului fiscal”, arată Autoritatea. Stocul afectat a fost deja retras de la vânzare, iar rechemarea vizează exclusiv datele de expirare indicate mai sus, pentru produsele livrate în magazinele Penny.

Seminţele de in conţin în mod natural compuşi care pot elibera acid cianhidric, motiv pentru care legislaţia europeană stabileşte limite maxime pentru acest contaminant, precizează ANSVSA, care adaugă că depăşirea limitei impune re-tragerea produselor, ca măsură de precauţie.