Demisie la Cotroceni din Grupul de Reflecție Strategică. „Mă delimitez ferm de abordarea ideologică”

Oana Popescu Zamfir, analist politic, expert în politici internaționale și care nu se regăsește pe lista de autori a raportului, deși făcea parte din Grupul de Reflecție Strategică, spune că „nu a dorit să contribuie la el sub nicio formă”.
„Nu îi recunosc vreo calitate științifică și, mai ales, mă delimitez ferm de valorile și abordarea ideologică pe care le reflectă”, adaugă aceasta pe pagina sa de socializare.
Ea adaugă că „pentru ca un astfel de format de lucru să producă valoare reală, trebuie îndeplinite câteva condiții:
• pluralitatea reală de opinii, derivată din compoziția grupului;
• onestitatea intelectuală și calitatea științifică a tuturor contribuțiilor;
• oportunitatea temelor, care să se decline în viziune strategică, dar să fie și relevante pentru agenda curentă europeană;
• alinierea demersului la interesele și strategiile naționale ale României, cât și la valorile europene și democratice;
• să beneficieze în mod real de disponibilitatea Administrației Prezidențiale de a prelua în procesul decizional opiniile specialiștilor invitați”.
Concluzia raportului: identitatea națională și cea europeană nu sunt loialități concurente
Documentul, de 15 pagini, concluzionează că „provocarea nu este alegerea între identitatea românească și cea europeană — cele două pot evolua împreună”.
„Prezentul raport sintetic conturează o teză unitară: identitatea națională și cea europeană nu sunt loialități concurente, ci concentrice, iar tensiunea dintre ele nu este inevitabilă, ci indusă politic”.
„Ascensiunea curentelor ultraidentitare și suveraniste nu este pusă pe seama exclusivă a manipulării, ci a unor cauze structurale reale — criza reprezentării democratice, inegalitățile, neîncrederea în instituții și un proiect european care „vorbește limbajul administrației” într-o epocă a emoțiilor”, se mai arată la finalul documentului.
Ce spune Valentin Naumescu
Consilierul prezidențial Valentin Naumescu a venit cu precizări în contextul publicării raportului de sinteză „Identitate națională, identitate europeană și provocarea populismului”. El spune că raportele Grupului de Reflecție Strategică „exclud clișeele, lozincile și sloganurile ideologice, fie ele progresiste sau conservatoare”.
- „A fost o bucurie și un motiv de mândrie pentru toți autorii să vedem că publicarea celui mai recent raport al grupului RUE, propusă de noi și aprobată de Președintele României, a produs un impact public semnificativ. Le mulțumim coraportorilor și contributorilor pentru acest raport foarte bun, solid, rațional, echilibrat;
- Acesta este AL PATRULEA raport al think tank-ului „România în UE” (precedentele, la fel de pertinente, au fost pe temele dezbaterilor noastre din lunile trecute, respectiv despre relațiile transatlantice, strategia energetică, prioritățile reformelor instituționale și de politici publice ale UE și viziunea României în legătură cu viitorul UE);
- Fiecare raport pregătește dezbaterea cu tema respectivă și este scris, evident, de raportori care au specializarea corespunzătoare, aceștia formulând în prealabil o serie de întrebări pentru membrii grupului;
- Rapoartele sunt prezentate Președintelui României, care formulează întrebări, cere detalii sau fixează priorități pentru reflecțiile viitoare;
- Funcționând după modelul unui think tank, Grupul de Reflecție Strategică „România în UE” NU este un institut de cercetare științifică, iar rapoartele RUE nu sunt publicații științifice;
- Totuși, majoritatea membrilor RUE fiind profesori universitari, intelectuali publici sau oameni de cultură cu numeroase cărți și lucrări științifice publicate în țară și în străinătate, opiniile lor nu sunt orice fel de „păreri”, ci sunt rezultate dintr-o cunoaștere profund educată și verificată în timp, prin performanțe și cariere de înalt nivel;
Naumescu: O acuzație ineptă
- Din start, rapoartele și dezbaterile Grupului de Reflecție Strategică „România în UE” exclud clișeele, lozincile și sloganurile ideologice, fie ele progresiste sau conservatoare, propunând doar abordări raționale, fundamentate, echilibrate, așa cum este și cel mai recent raport al nostru, publicat acum două zile de Administrația Prezidențială;
- Printre temele toamnei și iernii, anunțăm „Partidele, clasa politică și sistemul politic din România în contextul transformării politice europene”, „Valorile creștine și UE: o abordare actualizată”, „Cadrul Financiar Multianual al UE 2028-2034 și dezvoltarea României”, „Tehnologiile avansate și inteligența artificială – cum intră România în noua epocă tehnologică?”;
- (Deși nici nu mai trebuia răspuns la o asemenea acuzație ineptă). Nu, raportul nu este făcut cu instrumentele „inteligenței artificiale (Claude)”. Nici acesta, nici precedentele. Membrii Grupului RUE pot să producă singuri texte articulate”, a scris Valentin Naumescu pe pagina sa de Facebook.
Cine sunt autorii raportului „Identitate națională, identitate europeană și provocarea populismului”.
- Teodor Baconschi | ambasador
- Dumitru Chisăliță | președinte, Asociația Energia Inteligentă
- Adrian-Gabriel Corpădean | conf. univ. dr., decan, Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca (UBB)
- Sergiu Mișcoiu | prof. univ. dr., director, Centrul de Cooperări Internaționale, UBB
Raluca Moldovan | conf. univ. dr., Facultatea de Studii Europene, UBB
- Adrian Papahagi | prof. univ. dr., Facultatea de Litere, UBB
- Ovidiu Pecican | prof. univ. dr., UBB
- Dorin Popescu | președinte, Asociația Casa Mării Negre
- Antonia Pup | asistent universitar, Universitatea Georgetown din Washington
- Silviu Rogobete | prof. univ. dr., director, Școala Doctorală de Filosofie, Sociologie și Științe Politice, Universitatea de Vest Timișoara
- Mihai Sebe | coordonator relații interinstituționale, Institutul European din România
- Remus Ștefureac | președinte-director general al Institutului de Cercetări Sociologice INSCOP
- Sever Voinescu | redactor-șef, Dilema Veche
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21 comentarii
Conform acestei găști, dacă ești patriot , ești populist. Realizați cine hotărăște destinul „tarii”? Mucușor trăiește în lumea lui ,adicătelea imaginară! Niste scursuri și vânzători de țară! Unde este liberalismul cu lozinca”prin noi înșine”? Astia au întors-o ca la Ploiesti:” prin străini înșine,contra cost”!
Perfect adevărat…
liberalism la comunistii vopsiti burghezi ca sa-si ascunda originile si activismul din trecut? oricine a urmat o facaltate socio-filozofica-istorie-drept inceputa inainte de 1990 a fost un loial PCR, fara recomandare PCR si origini sanatoase nu erai admis sa dai examen…deci despre ce vorbim? Iar daca nu ei sigur parintii lor au fost slujitori de credinta PCR avea peste doua milioane de membri…
@ la cine vrei-PCR avea peste 4,5 milioane de membri. A crescut numarul de membri dupa 1968 cind Ceausescu nu a intervenit cu Pactul de la Varsovia in Cehoslovacia.Mai tirziu unii s-au facut membri pcr din oportunism..
sunt sanse de trezire, vorba AI in analiza astrologica, felicitari demisionarei, aceea nu-i o elita ci o gasca toxica de oameni marunti…
Pai cam asa arata:”Tat Arghealu-i fruncea!”Ghe la Cluj si din Banat ,facem tara de rahat!Asta ar trebui sa hie sloganul…Lipsea din lista Ginditorul de la Hamangia…
Aceasta gasca de non valori , personaje din teatrul de comedie al lui Moliere, sunt votacii lui mucusor, olimpicul scamator pierdut in spatiul lambda barat de la trei coceni , un neobosit luptator si iubitor de fantasmele pro Europa. Au incasat ceva gologani pentru o astfel de oboseala de neuroni. Nu avem ce face, hartia suporta pe oricine si orice.
Totusi prof dr Coldea de la UBB ( repetent de facultate) de ce lipseste din acest grup select ardelenesc majoritar (un fel de Scoala ardeleana a nicusorului)? PS Acum inteleg cine il pune pe olimpicul meu sa foloseasca ef 16 contra dronelor In loc de patrioate cum vrea demisionara!
ca mai avem un patriot la propriu, dar si la figurat, doar ne-a spus nic-usor ca nu da raportul banilor deoarce s-ar afla ca nu mai avem nimic in ”depozit”… iar acum unii se agita pt ca vecina a tulburat Marea Neagra si s-ar putea sa ramanem fara motorina…asta din ciclul:”Facerea de bine…” Fara Marea Neagra Romania poate fi blocata si comercial nu numai energetic…petrolier
iuropeeni lu peste….da pe iuropeni nu i-ati intrebat ce cred ei despre romani…
haida deh…numai nume si titluri pompate de balmajiti…MAMALIGA intre DINTZI se vede galbina di tot…cine draq le da astora sa manince…bani aruncati in burtzile lor verzi
Ce a fost Romania și ce a ajuns azi 2026:…In 1944 Tezaurul Băncii Naționale a României avea peste 231 tone AUR !. (191 tona se aflau în România, iar 40 tone în străinătate)!.
Din 15 insi, 5 sunt ghe la UBB, ghe la Cluuuuuj.
O impartialitate rezilienta si euroatlantica.
Adica e reprezentata toata tara, ce mai.
Corecta decizie, felicitari Oana Popescu Zamfir
Sa mearga acesti sfertodocti sa locuiasca 2 ani la tara, in creierul muntilor. Sau in satul Cardon din Delta. Si pe urma mai discutam!
Autorii raportului sunt palmasi in Fabrica de hartie igienica. Poporul nu mananca rapoarte, dar palmasii iau bani grei pentru asemenea maculatura ideologica neomarxista.
sunt ”urmasii” lui Basescu…
Daca e si Stefureac pe acolo,nu mai incape nici o indoiala.Pacat ca lipseste dottore Bode.Ca si el e dottore.
Să mă lămurească cineva, toată gargara asta care aduce a limbaj format la vechea școală politică a PCR, „Ștefan Gheorghiu”) e pe bani? Adică ăștia (majoritar proveniți din ceata lui Băsescu și legați musai de UBB Cluj) au ajuns acuma în preajma lui nicușor la Cotroceni, se adună într-un „grup de lucru” și se screm cu toții acolo ca să fete un găinaț de 15 pagini în care vorbesc despre nimic? Repet, indivizii ăștia sunt cumva remunerați din bugetul Cotroceniului, adică din banii noștri? Fraților, voi trăiți în sfere prea înalte, sunteți atât de închipuiți și plini de voi încât plutiți, habar nu aveți ce probleme are poporul român! Sunteți plătiți ca să inventați propagandă… Pfuu, vă dați seama ce e în capetele ăstora, ce misiune importantă cred ei că le-a rezervat ȚARA?! 🙄🙈
Dintre toți, cel mai cinstit și profesionist este dl. Chiseliță.
SI EU I-MI D-AU DEMISIA DE CONSULTANT AL LUI NICUSHOR DAN SI ILIE BOLOJAN !
tinand cont de evolutia „identitatii nationale” sub atacul valorilor si identitatii europene, o sa avem peste vreo 10 ani o noua transpunere in film a „Morometzii”… in care rolul principal o sa fie jucat de Cabral