Demisie la Cotroceni din Grupul de Reflecție Strategică. „Mă delimitez ferm de abordarea ideologică”

Oana Popescu Zamfir, analist politic, expert în politici internaționale și care nu se regăsește pe lista de autori a raportului, deși făcea parte din Grupul de Reflecție Strategică, spune că „nu a dorit să contribuie la el sub nicio formă”.

„Nu îi recunosc vreo calitate științifică și, mai ales, mă delimitez ferm de valorile și abordarea ideologică pe care le reflectă”, adaugă aceasta pe pagina sa de socializare.

Ea adaugă că „pentru ca un astfel de format de lucru să producă valoare reală, trebuie îndeplinite câteva condiții: • pluralitatea reală de opinii, derivată din compoziția grupului;

• onestitatea intelectuală și calitatea științifică a tuturor contribuțiilor;

• oportunitatea temelor, care să se decline în viziune strategică, dar să fie și relevante pentru agenda curentă europeană;

• alinierea demersului la interesele și strategiile naționale ale României, cât și la valorile europene și democratice;

• să beneficieze în mod real de disponibilitatea Administrației Prezidențiale de a prelua în procesul decizional opiniile specialiștilor invitați”. Concluzia raportului: identitatea națională și cea europeană nu sunt loialități concurente

Documentul, de 15 pagini, concluzionează că „provocarea nu este alegerea între identitatea românească și cea europeană — cele două pot evolua împreună”.

„Prezentul raport sintetic conturează o teză unitară: identitatea națională și cea europeană nu sunt loialități concurente, ci concentrice, iar tensiunea dintre ele nu este inevitabilă, ci indusă politic”.

„Ascensiunea curentelor ultraidentitare și suveraniste nu este pusă pe seama exclusivă a manipulării, ci a unor cauze structurale reale — criza reprezentării democratice, inegalitățile, neîncrederea în instituții și un proiect european care „vorbește limbajul administrației” într-o epocă a emoțiilor”, se mai arată la finalul documentului.

Ce spune Valentin Naumescu

Consilierul prezidențial Valentin Naumescu a venit cu precizări în contextul publicării raportului de sinteză „Identitate națională, identitate europeană și provocarea populismului”. El spune că raportele Grupului de Reflecție Strategică „exclud clișeele, lozincile și sloganurile ideologice, fie ele progresiste sau conservatoare”.

„A fost o bucurie și un motiv de mândrie pentru toți autorii să vedem că publicarea celui mai recent raport al grupului RUE, propusă de noi și aprobată de Președintele României, a produs un impact public semnificativ. Le mulțumim coraportorilor și contributorilor pentru acest raport foarte bun, solid, rațional, echilibrat;

Acesta este AL PATRULEA raport al think tank-ului „România în UE” (precedentele, la fel de pertinente, au fost pe temele dezbaterilor noastre din lunile trecute, respectiv despre relațiile transatlantice, strategia energetică, prioritățile reformelor instituționale și de politici publice ale UE și viziunea României în legătură cu viitorul UE);

Fiecare raport pregătește dezbaterea cu tema respectivă și este scris, evident, de raportori care au specializarea corespunzătoare, aceștia formulând în prealabil o serie de întrebări pentru membrii grupului;

Rapoartele sunt prezentate Președintelui României, care formulează întrebări, cere detalii sau fixează priorități pentru reflecțiile viitoare;

Funcționând după modelul unui think tank, Grupul de Reflecție Strategică „România în UE” NU este un institut de cercetare științifică, iar rapoartele RUE nu sunt publicații științifice;

Totuși, majoritatea membrilor RUE fiind profesori universitari, intelectuali publici sau oameni de cultură cu numeroase cărți și lucrări științifice publicate în țară și în străinătate, opiniile lor nu sunt orice fel de „păreri”, ci sunt rezultate dintr-o cunoaștere profund educată și verificată în timp, prin performanțe și cariere de înalt nivel;

Naumescu: O acuzație ineptă

Din start, rapoartele și dezbaterile Grupului de Reflecție Strategică „România în UE” exclud clișeele, lozincile și sloganurile ideologice, fie ele progresiste sau conservatoare, propunând doar abordări raționale, fundamentate, echilibrate, așa cum este și cel mai recent raport al nostru, publicat acum două zile de Administrația Prezidențială;

Printre temele toamnei și iernii, anunțăm „Partidele, clasa politică și sistemul politic din România în contextul transformării politice europene”, „Valorile creștine și UE: o abordare actualizată”, „Cadrul Financiar Multianual al UE 2028-2034 și dezvoltarea României”, „Tehnologiile avansate și inteligența artificială – cum intră România în noua epocă tehnologică?”;

(Deși nici nu mai trebuia răspuns la o asemenea acuzație ineptă). Nu, raportul nu este făcut cu instrumentele „inteligenței artificiale (Claude)”. Nici acesta, nici precedentele. Membrii Grupului RUE pot să producă singuri texte articulate”, a scris Valentin Naumescu pe pagina sa de Facebook.

Cine sunt autorii raportului „Identitate națională, identitate europeană și provocarea populismului”.