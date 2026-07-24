Rusia își modifică legislația pentru a se pregăti pentru o posibilă nouă mobilizare și pentru a reprima eventualele tulburări pe care aceasta le-ar putea provoca, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), think tankul condus de Victoria Nuland, soțul său Robert Kagan și genaralul David Petraeus.

ISW: Rusia schimbă legile pentru o nouă mobilizare

Pe 22 iulie, Duma de Stat a adoptat un proiect de lege care permite persoanelor cu cazier judiciar care nu a fost șters să semneze contracte cu Ministerul Apărării în timpul unei mobilizări oficiale. Măsura vizează inclusiv persoane condamnate pentru infracțiuni grave, precum trafic de droguri sau implicare în grupări de crimă organizată. Ministrul adjunct al Apărării, Viktor Goremîkin, spune că legea va extinde baza de recrutare și va sprijini mobilizarea în 2026.

Pe 21 iulie, Garda Națională a Rusiei (Rosgvardia) a propus extinderea regulilor de apărare civilă pentru situații de ”pericol” nespecificat, în timpul mobilizării, legii marțiale și războiului. ISW consideră că măsurile ar putea pregăti terenul pentru o mobilizare oficială. Shiar instituirea legii marțiale, în contextul impopularității unei noi recrutări. Anterior, Putin a permis trimiterea rezerviștilor pe front fără declararea formală a mobilizării.

Zvonuri despre mobilizare după alegerile din septembrie

În Rusia, lucrurile nu se văd la fel. Zvonurile privind o nouă mobilizare după alegerile pentru Duma de Stat se intensifică în Rusia. Ele sunt alimentate de evoluțiile identificate de ONG-ul american. Însă juriștii consultați de publicațiile independente ruse nu identifică niciun semn al unui scenariu similar celui din 2022.

Înrolările în armată au scăzut la jumătate în raport cu anul precedent, observă publicația rusă în exil Vajnîe Istorii (Istorii Importante), citată de Courrier International. Scăderea s-a văzut de la începutul anului, cu 800-1.000 de înrolări pe zi. Potrivit statisticilor ucrainene, Rusia pierde ce puțin o mie de militari pe zi în război.

De la începutul anului, rușii primesc convocări la centrele de recrutare pentru o simplă ”actualizare a datelor”. Pentru unii, este vorba doar despre actualizarea informațiilor personale pentru un nou registru militar electronic. Însă alții găsesc introdusă în livretul militar o mică filă care îi va obliga să răspundă unui eventual ordin de mobilizare viitor.

Lecțiile mobilizării haotice din 2022

Aceste elemente alimentează zvonurile privind o nouă mobilizare în toamnă, probabil după alegerile legislative prevăzute în septembrie. Mobilizarea parțială din 2022, care a trimis circa 300.000 de rezerviști pe front, a fost marcată de haos și recrutări controversate. Sute de mii de ruși au fugit din țară. Autoritățile au schimbat sistemul prin legi mai dure, recrutarea deținuților și un registru militar electronic. Surse din administrația prezidențială și structurile de securitate au declarat pentru publicația independent Verstka și pentru Vajnîe Istorii că este studiată o nouă mobilizare. Decizia finală nu a fost luată.

Kremlinul acuză Occidentul de manipulare

Presa regimului Putin încearcă să demonteze aceste informații, pe care le atribuie mass-media occidentale și de opoziție. ”Cred că sunt zvonuri electorale lansate de adversarii noștri occidentali, care încearcă să sperie populația înaintea alegerilor pentru Duma de Stat”, afirmă un înalt responsabil al unei regiuni ruse pentru publicația Verstka. ”Nu prea este clar ce ar aduce în plus o mobilizare, în afară de declanșarea unor proteste și de provocarea colapsului economic”, spune cu ironie o sursă apropiată de Kremlin.

Mobilizare mascată prin presiuni, stimulente și teamă

Pe de altă parte, juriștii intervievați de publicația independentă Certa și de serviciul în limba rusă al BBC (care nu mai activează în Rusia, unde jurnalistii BBC sunt considerați ”agenți străini”) rămân prudenți. ”Dacă lăsăm deoparte dimensiunea politică și analizăm dreptul, tehnologia și birocrația, nu văd ceva care să anunțe un nou val de mobilizare”, spune juristul unei organizații pentru care reprezintă interesele celor care nu vor să satisfacă stagiul militar – așa-zișii obiectori de conștiință. ”Astăzi sunt mai puține ordine de încorporare, dar există o îngrijorare enormă”, declară un avocat militar, pentru BBC Rusia.

Niciunul dintre juriștii consultați nu consideră aceste elemente o dovadă decisivă. Ei arată că acest sistem ”ar face o eventuală mobilizare mult mai eficientă decât în 2022”. Asta pentru că guvernul are metode mai discrete. Este o mobilizare difuză. Cetățenii sunt împinși să se înroleze în armată sub presiunea angajatorilor, prin amenințarea excluderii din universitate, atrași de prime sau prin frică. Aceasta este o mobilizare invizibilă în mass-media. Ea evită șocul unei mobilizări masive. Nu este valul uriaș despre care este tentată să scrie presa vestică, ci ”un arcan care se strânge treptat”.