Tot județu-i fruntea. Fiecare cu ”alesul” lui

Update: Secretarul general al Partidului Mişcarea Populară, Ionuţ Simionca, candidat din partea Alianţei Dreapta Unită pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, dar şi pentru Parlamentul European, a declarat duminică, la ieşirea de la urne, că a votat „cu gândul unui nou început”.

„Am votat cu gândul unui nou început. Am pus o listă de proiecte pentru Bistriţa-Năsăud, am venit cu un program politic pentru bistriţenii noştri, ne dorim un nou început şi să scoatem judeţul Bistriţa-Năsăud din izolare. Ne dorim un viitor pentru copiii noştri, oportunităţi pentru copiii noştri: Ne dorim ca românii, bistriţenii plecaţi în străinătate, să îşi dorească să vină acasă, în Bistriţa-Năsăud, pentru că au ce să facă şi îşi pot construi un viitor aici. Ne dorim un nou început, pentru că Bistriţa-Năsăud merită mai mult şi noi, cu toţii, merităm mai mult”, a spus Simionca.

În ceea ce priveşte votul pentru Parlamentul European, Ionuţ Simionca a afirmat că aşteaptă de la viitorii eurodeputaţi să reprezinte în primul rând interesele României.

„Îmi doresc ca cei care ne vor reprezenta în Parlamentul European să se gândească prima dată la România, pentru că sunt reprezentanţii noştri, şi să reprezinte interesele noastre, ale românilor, nu interesele în mare măsură pe linie europeană”, a mai spus secretarul general al PMP.

Ionuţ Simionca a votat, duminică, la Secţia nr.11 din municipiul Bistriţa, alături de soţie.

Update: Preşedintele interimar al Camerei Deputaţilor, social-democratul Alfred Simonis, candidat la preşedinţia Consiliului Judeţean Timiş, a declarat, la ieşirea de la urne, că a votat pentru oameni care au propus proiecte şi care s-au dedicat în ultimii ani investiţiilor şi atragerii de investiţii în judeţ, nu doar în campania electorală.

„Am votat pentru oameni care au propus proiecte în toată această campanie electorală, nu dezinformări şi minciuni. Oameni care s-au dedicat în ultimii ani investiţiilor şi atragere atragerii investiţiilor în Timiş, nu doar în campanie electorală. Oameni care îşi doresc să se implice în activitatea de îmbunătăţire a atragerii fonduri şi a implementării proiectul în judeţul Timiş, la nivelul municipiului Timişoara, nu doar în campania electorală. Oameni care au ştiut să facă mai mult decât PR şi imagine. Am votat pentru oameni care îşi doresc şi pot să atragă investiţii guvernamentale importante. Oameni care pot constrânge Guvernul, indiferent de culoarea politică a acestuia, să aducă bani şi investiţii în judeţul care contribuie cel mai mult la bugetul de stat, după Capitală. Am votat oameni care sunt frustraţi de faptul că oraşe mult mai puţin importante, acum 10 ani -15 ani, decât Timişoara şi judeţe mult mai puţin importante decât Timişul au ajuns să ne-o ia în faţă. Ne dorim să revenim acolo unde ne este locul, în fruntea clasamentelor României, când vorbim de municipiul Timişoara sau despre judeţul Timiş”, a afirmat Alfred Simonis.

Candidatul social-democrat pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş a subliniat că este foarte important ca lumea să iasă la vot, pentru a-şi alege primarii şi consilierii locali, respectiv, consilierii judeţeni, dar şi europarlamentarii.

„Este foarte bine ca oamenii să meargă la vot, să-şi exprime votul, să-şi manifeste încrederea în unul sau mai mulţi candidaţi. Vorbim de primar, preşedinte sau consiliul local, respectiv, judeţean. La fel şi la europarlamentari. Prezenţa, din ce am înţeles, este peste media ultimilor alegeri, ceea ce foarte bine”, a menţionat Alfred Simonis.

Update. Preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu, Daniela Cîmpean, candidat al PNL pentru cel de al treilea mandat la şefia CJ, a declarat duminică, la ieşirea de la urne, că a votat pentru un judeţ care să fie ”o casă primitoare” pentru toţi cei care vor să trăiască aici.

„Astăzi este o zi importantă pentru judeţul Sibiu şi pentru România. Am venit cu încredere la vot şi am votat pentru un judeţ care să fie o casă primitoare pentru toţi cei care vor să trăiască în judeţul Sibiu, pentru toţi cei care vor să investească sau să călătorească. Am votat pentru un judeţ în care oamenii să aibă încrederea unui sistem de sănătate performant şi de calitate, unde oamenii să aibă posibilitatea să petreacă mai mult timp şi de bună calitate cu familia, pentru că au drumuri sigure şi rapide. Pentru un judeţ în care oamenii să aibă parte de acte culturale de calitate şi de posibilităţi multiple să-şi petreacă timpul liber şi, nu în ultimul rând, am votat pentru un judeţ care să fie mai atent şi mai ocrotitor cu persoanele vulnerabile. De asemenea, am votat pentru o Românie care să aibă în Parlamentul European reprezentare, persoane credibile, pentru o Românie mai puternică şi respectată în Europa”, a spus Daniela Cîmpean.

Opt candidaţi au intrat în cursa electorală pentru preşedinţia Consiliului Judeţean (CJ) Sibiu, printre care actualul preşedinte liberal, Daniela Cîmpean, şi social-democratul Bogdan Trif, fost ministru al Turismului.

Actualul preşedinte al CJ Sibiu, Daniela Cîmpean, vicepreşedinte al PNL, va candida pentru obţinerea celui de-al treilea mandat.

Update. Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Ilie Bolojan, candidat pentru un al doilea mandat, a declarat duminică dimineaţa, la ieşirea din secţia de votare de la Colegiul Naţional „Emanuil Gojdu”, că a votat „pentru oameni competenţi” şi „pentru reprezentarea cu demnitate a României în Parlamentul European”.

„Am votat pentru oameni competenţi, care au probat că au capacitatea să realizeze proiecte europene importante, să creeze condiţii pentru dezvoltare, condiţii mai bune pentru oameni. Suntem optimişti şi sper că un număr cât mai mare de bihoreni vor participa la vot, în aşa fel încât votul să reflecte cu adevărat opţiunile comunităţii noastre”, a afirmat Bolojan.

În ce priveşte alegerile europarlamentare, el a menţionat că a dat vot „pentru reprezentarea cu demnitate a României, pentru familiile europene importante”.

Liderul PNL Bihor, Ilie Bolojan, este unul din cei şapte candidaţi la preşedinţia CJ care s-au înscris în competiţia electorală.

Candidatul Alianţei electorale PSD – PNL, liberalul Nicolae Robu, a declarat, duminică, la ieşirea de la urne, că a votat pentru ca Timişoara să redevină un oraş prosper şi sigur.

„Am votat pentru o şansă, pentru ca Timişoara să fie din nou ce a fost şi chiar mai mult decât atât, adică oraşul florilor, oraşul cel mai dinamic din România, oraşul sigur, în care se trăieşte frumos, cu evenimente culturale elevate şi, în general, cu un puls sănătos. Este foarte important ca în democraţie ceea ce rezultă în urma alegerilor să reflecte cu adevărat punctele de vedere şi opţiunile cetăţenilor. Dacă se prezintă foarte puţini, evident că relevanţa segmentului de votanţi pentru fiecare candidat, respectiv partid, grupare de partide este mai mică”, a afirmat Nicolae Robu.

Nicolae Robu candidează din nou la funcţia de primar al municipiului Timişoara.