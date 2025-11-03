În clasamentul WTA dat publicității astăzi, Jaqueline Cristian este cea mai bine clasată jucătoare din România. Cristian ocupă locul 39 cu 1324 de puncte.

Sorana Cîrstea se află pe locul 44, cu 1243 puncte, în urcare cu o poziţie.

Gabriela Ruse ocupă locul 99, cu 757 de puncte, de asemenea, în urcare de o poziţie.

Irina Begu rămâne pe locul 124 cu 634 de puncte.

O cădere spectaculoasă a înregistrat Anca Todoni, care este acum cu 20 de poziții mai jos, pe locul 144. Todoni și-a încheiat prematur sezonul, fiind operată la umăr, către sfârșitul lunii trecute.

Celelalte jucătoare din România sunt dincolo de top 200 WTA.

Top 10 este neschimbat faţă de săptămâna trecută: 1. Arina Sabalenka – 9870 puncte, 2. Iga Swiatek – 8195, 3. Coco Gauff – 6563, 4. Amanda Anisimova – 5887, 5. Jessica Pegula – 5183, 6. Elena Rîbakina – 4350, 7. Madison Keys – 4335, 8. Jasmine Paolini – 4325, 9. Mirra Andreeva – 4319, 10. Ekaterina Alexandrova – 3375.

La dublu, lider este sportiva cehă Katerina Siniakova, cu 8375 puncte. România are trei jucătoare în top 100: Sorana Cîrstea – locul 57 (1514 puncte), Gabriela Ruse – locul 68 (1227 puncte), Monica Niculescu – locul 97 (832 puncte).