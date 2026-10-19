Trei zile sub pragul critic la Cernavodă. Nivelul scăzut al Dunării restrânge traficul pe Canalul Dunăre-Marea Neagră

Trei recorduri negative, unul după altul

Administrația Fluvială „Dunărea de Jos” (AFDJ) a măsurat sâmbătă o cotă de -262 cm. Duminică apa a coborât la -266 cm, iar luni la -268 cm, fiecare dintre aceste valori fiind un record negativ. Pentru zona Cernavodă s-a confirmat astfel scenariul pesimist: pragul a fost mai întâi atins, apoi depășit.

Cotele negative se calculează față de așa-numita „cotă zero”. Aceasta este un nivel de referință convențional, fixat la fiecare stație hidrometrică, în funcție de care se măsoară înălțimea apei.

Valoarea de -262 cm contează pentru că, potrivit autorităților, o coborâre sub această valoare ar putea însemna un „risc operațional” în asigurarea apei necesare răcirii reactoarelor.

Semnale de alarmă, încă din septembrie

Problemele de acum fuseseră anunțate încă de la sfârșitul lunii trecute. Pe 28 septembrie 2026, Ministerul Energiei a elaborat o „Analiza factorilor de risc”.

Documentul vorbea, în cazul răcirii celor două reactoare de la Cernavodă, despre „persistența unui nivel hidrologic într-o zonă de vulnerabilitate ridicată în zona Cernavodă, cu o fereastră critică probabilă în intervalul 15 – 22.10.2026 și cu apropierea, respectiv depășirea în scenariile nefavorabile, a pragului de –262 cm, ceea ce confirmă persistența riscului operațional pentru asigurarea nivelului necesar răcirii”.

Analiza a fost folosită, împreună cu alte elemente, pentru Hotărârea nr. 23 din 28.09.2026. Prin această hotărâre a fost prelungită starea de alertă la nivelul României, instituită prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 15/2026.

ANAR

Pragul de -262 cm era menționat și într-un comunicat de presă al Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR), din 10 octombrie. În același comunicat erau anunțate și primele măsuri:

„În prezent, debitele Dunării la intrarea în țară sunt sub 1.200 m cubi/s, iar nivelurile apei la Cernavodă se situează foarte aproape de limita operațională de −262 cm, relevantă pentru asigurarea condițiilor de pompare a apei de răcire a centralei nucleare. Astăzi, 10 octombrie 2026, a fost înregistrată cota de −259 cm, cu numai 3 cm peste această limită, situație care impune adoptarea unor măsuri operative urgente și coordonate.

În acest context, ANAR a dispus suplimentarea temporară cu 20 m cubi/s a debitului evacuat din acumularea Iezer, în perioada 10–18 octombrie 2026, prin exploatarea coordonată a salbei de acumulări de pe valea Mostiștei”, a anunța instituția.

CNCAN: limita atinsă nu echivalează cu un accident

Despre pragul critic a vorbit și Petre Min, șeful Serviciului Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN). Acesta a explicat, pentru Digi24, că instalația dispune de rezerve de apă și de sisteme de siguranță.

„Chiar dacă se ating anumite limite, nu vorbim despre un accident nuclear. Prin felul în care este proiectată o instalație nucleară, sunt rezerve, cel puțin dacă este să vorbim ca și zile, sunt rezerve de apă care chiar dacă nu există intervenție din perspectiva a ceea ce reprezintă apă în nivelul din Dunăre, sunt rezerve suficiente ca trei zile să nu se întâmple absolut nimic în instalația nucleară.

Deci, practic, există un timp prin care chiar dacă suntem surprinși de anumite situații, în trei zile putem lua măsurile necesare astfel încât să evităm un posibil accident”, a declarat Petre Min.

Potrivit oficialului CNCAN, atingerea limitei de nivel a fluviului nu pune automat în funcțiune planurile pentru un eventual accident nuclear.

Încă cinci zile la limită

Nici estimările pentru perioada următoare nu reduc îngrijorarea. Pentru următoarele cinci zile, AFDJ anticipează la Cernavodă cote de -267, -268, -267, -266 și, respectiv, -263 cm. Dacă prognoza se confirmă, pragul critic ar putea fi atins și depășit opt zile la rând.

News.ro a cerut detalii despre măsurile luate pentru funcționarea în siguranță a centralei de la Cernavodă și a adresat mai multe întrebări reprezentanților Guvernului, ministrului Transporturilor, Radu Miruță, companiei Nuclearelectrica și CNCAN, de la care așteaptă un răspuns.

Nuclearelectrica: reactoarele, oprite în siguranță

Cu o săptămână în urmă, Nuclearelectrica a transmis un document Bursei de Valori București (BVB) despre starea celor două unități ale centralei în care a arătat că Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. (SNN) a informat că Unitățile 1 și 2 ale CNE Cernavodă sunt menținute în stare oprită sigură.

„Această situație nu prezintă niciun risc pentru securitatea nucleară. Prin proiect, CNE Cernavodă dispune de mai multe sisteme de răcire, concepute să funcționeze la niveluri diferite ale apei de răcire. Aceste sisteme sunt activate și utilizate în funcție de parametri tehnici specifici. Astfel, funcțiile de securitate nucleară sunt asigurate integral în orice moment”, a transmis compania.

Potrivit Nuclearelectrica, măsurile luate de autoritățile române vin în completarea sistemelor proprii ale centralei. Ele ajută la păstrarea nivelului de redundanță al sistemelor de răcire, mai ales pentru protecția pompelor.

Compania a apreciat, totodată, colaborarea cu toate instituțiile implicate. Cât timp unitățile 1 și 2 rămân oprite, securitatea nucleară este garantată prin sisteme redundante, proceduri specifice și echipe de specialiști alocate permanent. Singurul efect al situației este asupra producției de energie electrică, a precizat compania.

„Având în vedere prognozele hidrologice pentru perioada următoare, unitățile vor rămâne în stare oprită sigură până când nivelul Dunării va permite reluarea funcționării în condiții de siguranță”, se mai arată în documentul transmis BVB.

Soluția: transportul, redus pe canal

ANAR a fost singura instituție care a răspuns întrebărilor News.ro. Potrivit reprezentanților săi, după 23 octombrie este așteptată o ușoară creștere a nivelului Dunării. Ecluzele de pe Canalul Dunăre-Marea Neagră se vor deschide doar pentru transporturile considerate esențiale. Prin această măsură nu mai e nevoie de alte proceduri operaționale de pompare în teren, au mai precizat oficialii ANAR.

„În urma analizei prognozelor și a faptului că, după data de 23.10 va exista o ușoară tendință de creștere, în urma discuțiilor interinstituționale, s-a decis reducerea fluxului de transport pe Canalul Dunăre-Marea Neagră. Astfel, în secțiunea Cernavodă, se vor menține nivele care să permită în continuare pomparea optimă a apei pentru sistemele de răcire a CNE Cernavodă”, au transmis pentru News.ro reprezentanții Administrației Naționale „Apele Române”.

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