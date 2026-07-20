Trump are planuri de război, nu și muniție suficientă

Armata SUA trimite mai multe avioane în Orientul Mijlociu, iar președintele Donald Trump planifică un ”război mai amplu” împotriva Teheranului, însă un oficial american care are cunoștință de discuțiile din cadrul administrației spune că stocurile de rachete cu rază lungă de acțiune și de interceptori sunt insuficiente, scrie The Washington Post.

”Nu avem suficientă muniție pentru a desfășura operațiunile și nu cred că președintele știe acest lucru”, a spus oficialul. Acest avertisment a fost lansat după a noua noapte consecutivă în care SUA au lansat atacuri asupra Iranului.

Experții avertizează asupra riscurilor unei intervenții terestre

În plus, unii experți militari spun că Armata SUA nu este pregătită pentru operațiuni terestre in Iran. Dar președintele Trump nu exclude această variantă. Cred că ar fi o greșeală să fie trimise trupe terestre oriunde în insulele din strâmtoare sau pe uscat”, a declarat Seth Jones, directorul departamentului pentru apărare și securitate al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), cu sediul la Washington. ”Nu cred că forțele americane sunt pregătite pentru lovituri de la distanță lansate de iranieni”.

Ultimele lovituri au urmărit ”pedepsirea” Teheranului pentru presupusa moarte a trei soldați americani în urma bombardamentului iranian asupra unei baze aeriene americane din Iordania. Donald Trump a declarat că Statele Unite ”i-au lovit foarte puternic din nou” în noaptea de duminică, ”în onoarea” celor ”trei mari patrioți” care și-au pierdut viața. ”Iranul a fost grav afectat. Din punct de vedere militar, au pierdut aproape totul. Le-a mai rămas foarte puțin”, le-a spus președintele american jurnaliștilor, după finala Cupei Mondiale.

Trump suplimentează forțele din Orientul Mijlociu

The New York Times relatează că în Orientul Mijlociu au fost trimise avioane de luptă F-16 din Germania și avioane F-35 din Marea Britanie. La fel, aeronave de realimentare în aer din Europa au luat drumul Orientului Mijlociu. Echipamentele suplimentare fuseseră deja comandate înainte de atacul iranian asupra bazei aeriene din Iordania, iar Trump semnalase anterior planuri de intensificare a acțiunilor militare, inclusiv prin vizarea unor infrastructuri-cheie, precum poduri și centrale electrice.

O șansă pentru negocieri

În ciuda acestor evoluții, SUA rămân pregătite pentru negocieri cu Teheranul, potrivit secretarului de Stat american Marco Rubio. ”Suntem întotdeauna deschiși diplomației”, a declarat el duminică seara, înainte de plecarea sa la reuniunea miniștrilor de externe ai comunității statelor din Asia de Sud-Est (ASEAN). Am încercat Iranul de mai multe ori și vom continua să încercăm. Dacă această ușă se va deschide, vom saluta acest lucru”, a spus Rubio.

Între timp, Iranul a primit propuneri din partea unor mediatori pentru reluarea negocierilor. Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Ismail Baghai, a confirmat astfel de inițiative, potrivit agenției agenția de presă IRNA. Dar Iranul va continua să se apere cu fermitate, a declarat purtătorul de cuvânt. ”Reiterez că aparatul diplomatic își continuă misiunile în coordonare cu apărătorii patriei din cadrul forțelor armate. Propunerile venite prin intermediul mediatorilor ne-au fost comunicate”, a spus Baghai.