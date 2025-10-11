Trump, încrezătoră în armistiţiul dintre Israel şi Hamas

Preşedintele american Donald Trump s-a declarat încrezător că armistiţiul intrat în vigoare vineri în Fâşia Gaza între Israel şi Hamas „va rezista”.
„Da, cred că va rezista. Toţi sunt sătui să se lupte”, a declarat preşedintele american jurnaliştilor din Biroul Oval, reafirmându-şi intenţia de a se deplasa în acest weekend în Israel, unde urmează să ţină un discurs în faţa Knessetului, şi în Egipt.
El a declarat că se va întâlni luni cu „mulţi lideri” în Egipt pentru a discuta despre viitorul Fâşiei Gaza, devastată de doi ani de război, adăugând că întâlnirea va avea loc probabil la Cairo. .
Preşedintele american s-a declarat în continuare încrezător că încetarea focului în Gaza va conduce la o pace mai amplă în Orientul Mijlociu. „În prezent, avem câteva mici focare de conflict, dar acestea sunt foarte mici… Vor fi foarte uşor de stins. Aceste incendii vor fi stinse foarte repede”, a adăugat el.
Sa vedem…nu cred ca Netanyahu vrea pace.
Apa de ploaie! De ce? Pentru că hamas e organizație fabricata cu știința americană la fel ca ISIS, Al-Quaeda, SI, și multe altele care s-au transferat și și-au modificat numele(initial Dacica sau Dacia, acum Getica-organizatie românească cu avizul securității naționale românești și americane a lui Potra). Aceste formațiuni au în componenta militari care au luptat pe fronturi străine înclusiv foști militari nato, așa că, nu mai vindeți castraveți la Grădinari pe spatele lui Potra, mincinosilor.
premiul ‘TRUMP pentru pace’va fi acordat anul acesta lui Putin si Netanyahu, doi luptatori neobositi pentru pacea intre popoare
Premiul este in valoare de un abonament la metroul din New-York si obligatia de a-i baga in cont lui Trump cca 10 milioane coco
Intereseul israelului e sa termine de ras Gaza. Cred ca o sa continue dupa schimbul de prizonieri.