Trump, încrezătoră în armistiţiul dintre Israel şi Hamas

Preşedintele american Donald Trump s-a declarat încrezător că armistiţiul intrat în vigoare vineri în Fâşia Gaza între Israel şi Hamas „va rezista”.

„Da, cred că va rezista. Toţi sunt sătui să se lupte”, a declarat preşedintele american jurnaliştilor din Biroul Oval, reafirmându-şi intenţia de a se deplasa în acest weekend în Israel, unde urmează să ţină un discurs în faţa Knessetului, şi în Egipt.

El a declarat că se va întâlni luni cu „mulţi lideri” în Egipt pentru a discuta despre viitorul Fâşiei Gaza, devastată de doi ani de război, adăugând că întâlnirea va avea loc probabil la Cairo. .

Preşedintele american s-a declarat în continuare încrezător că încetarea focului în Gaza va conduce la o pace mai amplă în Orientul Mijlociu. „În prezent, avem câteva mici focare de conflict, dar acestea sunt foarte mici… Vor fi foarte uşor de stins. Aceste incendii vor fi stinse foarte repede”, a adăugat el.