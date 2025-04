N-au uitat de dușmănie nici la înmormântare

Donald Trump și Joe Biden au ajuns separat în Piața Sfântul Petru, la funeraliile Papei Francisc.

Președintele american, Donald Trump, a sosit sâmbătă la funeraliile Papei Francisc din Piața Sfântul Petru din Roma și și-a prezentat omagiile în fața sicriului Pontifului, transmite France Presse.

Președintele american a sosit vineri seară în capitala italiană, însoțit de soția sa Melania, pentru a participa la funeraliile iezuitului argentinian, în prima sa deplasare în străinătate de la revenirea la Casa Albă, la 20 ianuarie, în cursul căreia s-ar putea întâlni cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski.

Și fostul președinte american Joe Biden a venit în Italia, fiind printre primii politicieni care au sosit în Piața Sfântul Petru sâmbătă dimineață, cu puțin timp înainte de începerea slujbei funerare a Papei Francisc,

Biden, al doilea președinte catolic al SUA, a fost însoțit de soția sa, Jill Biden.

Fostul președinte nu face parte din delegația oficială a SUA, care este condusă de succesorul său, președintele Donald Trump.

