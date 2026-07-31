Ucraina și Republica Moldova forțează aderarea, dar UE e nepregătită

Comisia Europeană începe să aibă probleme de capacitate în gestionarea mai multor procese de aderare simultan, iar situația s-ar putea agrava, relateaza Euronews. Si nu este singura instituție a UE care pierde controlul asupra procesului de extindere. Consiliul Uniunii Europene și statele membre, încearcă să își consolideze rapid capacitatea internă.

Extinderea și criza de capacitatea administrativă

Direcția Generală pentru Extindere și Vecinătatea Estică se confruntă cu presiuni tot mai mari din cauza ritmului accelerat al extinderii UE: în ultimele șase luni au fost închise mai multe capitole de negociere decât în ultimul deceniu. Muntenegru, liderul procesului, pregătește tratatul de aderare și vrea să devină al 28-lea stat membru până în 2028. Albania îl urmează și intenționează să înceapă propriul tratat de aderare anul viitor. Finalizarea negocierilor cu Podgorica a necesitat însă redistribuirea unor resurse și oficiali, afectând dosarele altor state din Balcanii de Vest.

”Nu doar țările candidate se străduiesc să facă față volumului uriaș de muncă necesar”, a declarat un oficial pentru Euronews, sub protecția anonimatului. ”Comisia a pierdut memoria instituțională și capacitatea acumulate în timpul ultimei valuri de extindere”.

Extinderea spre Est lasă UE fără resurse

Ucraina și Moldova, care au deschis două capitole de negociere în ultimele săptămâni, aduc o nouă presiune. Din punct de vedere politic, există presiuni pentru deschiderea celorlalte capitole clustere până la sfârșitul anului. Problemele apar de fiecare parte. La Bruxelles, extinderea negocierilor cu atât de multe țări simultan va necesita redistribuirea resurselor interne. Iar Ucraina și Republica Moldova ajung și ele la limită, neavând experiență în gestionarea unor negocieri și procese de integrare juridică atât de complexe.

Presiunea asupra UE vine chiar din succesul procesului de extindere: în ultimele șase luni s-au închis mai multe capitole de negociere decât în ultimul deceniu. Muntenegru, liderul procesului, pregătește tratatul de aderare și vizează intrarea în UE în 2028, urmat de Albania. Finalizarea negocierilor cu Podgorica a necesitat însă realocarea unor resurse. Islanda revine neașteptat în procesul de aderare și organizează un referendum pe 29 august pentru reluarea negocierilor cu UE. Dacă Islanda va continua, Comisia va trebui să creeze o nouă echipă pentru tratatul de aderare și să aloce resurse suplimentare.