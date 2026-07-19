UE interzice distrugerea articolelor vestimentare nevândute

Mai multe norme europene care vizează gestionarea articolelor de îmbrăcăminte, a accesoriilor vestimentare şi a încălţămintei nevândute intră în vigoare începând de duminică intră în vigoare de duminică. Aceste măsuri au fost luate pentru o mai bună protecție a mediului înconjurător.

De duminică, este interzis ca marile întreprinderi din sectorul articolelor vestimentare să distrugă articolele de îmbrăcăminte, încălţămintea şi accesoriile vestimentare nevândute, potrivit AFP conform news.ro.

Există și anumite excepții de la lege. Articole vestimentare pot fi în continuare distruse „de exemplu, din motive de siguranţă sau în cazul deteriorării produsului”.

Pentru controlul textilelor, marii producători vor trebui să declare „volumele de bunuri de consum nevândute pe care le elimină”, într-un format standardizat, începând din februarie 2027.

Într-un comunicat din februarie anul trecut, atunci când măsurile au fost adoptate, Comisia Europeană dădea mai multe sugestii pentru producători. Aceștia erau încurajați să-şi gestioneze mai bine stocurile, „să proceseze retururile şi să exploreze soluţii alternative, precum revânzarea, recondiţionarea, donaţiile sau reutilizarea”.

Cum este justificată legea

Aceste reglementări au fost introduse pentru a diminua impactul asupra mediului al producției de haine și a consumerismului.

„În fiecare an, în Europa, se estimează că între 4 şi 9 % din articolele textile nevândute sunt distruse înainte chiar de a fi purtate. Această risipă generează aproximativ 5,6 milioane de tone de emisii de CO₂, adică un volum aproape echivalent cu emisiile nete totale ale Suediei în 2021”, afirmă Comisia Europeană.

Această problemă afectează întregul continent, ba chiar şi dincolo de graniţele acestuia, în contextul exploziei fenomenului „ultra fast-fashion”:

„În Germania, aproape 20 de milioane de articole returnate sunt aruncate în fiecare an”, citează Bruxelles-ul ca exemplu.

Impactul asupra României

Un document publicat pe site-ul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov explică modul în care vor fi aplicate normele în România.

Noua regulă se aplică din 19 iulie, data de la care companiile mari nu mai au voie să distrugă produse textile şi de încălţăminte nevândute. Pentru întreprinderile mijlocii, obligaţia intră în vigoare din 2030.

Pentru fiecare caz de derogare, operatorii economici trebuie să păstreze documentaţie justificativă timp de cinci ani, precum:

rapoarte de inspecţie,

teste tehnice,

evaluări de calitate,

dovezi ale ofertelor de donaţie sau

documente privind drepturile de proprietate intelectuală.

„Pentru sectorul românesc de textile, fashion şi retail – unde presiunea pe costuri este ridicată – noile reguli pot părea o povară suplimentară. Pe termen mediu şi lung însă, ele pot genera avantaje competitive clare: stimularea controlului calităţii, reducerea retururilor, optimizarea stocurilor şi dezvoltarea de parteneriate cu economia socială.

Companiile care investesc din timp în revânzare, recondiţionare, donaţii sau modele circulare vor fi mai bine poziţionate nu doar din punct de vedere al conformării, ci şi al reputaţiei şi accesului la consumatori tot mai sensibili la criteriile ESG”, se precizează în document.

Cum justifică europenii măsura

„Consumul de textile în UE a crescut de la 17 kg pe persoană în 2019 la 19 kg pe persoană în medie în 2022 – suficient pentru a umple o valiză mare cu textile noi. În același timp, în UE se aruncă anual aproximativ 12 kg de îmbrăcăminte de persoană”, se arată pe site-ul Parlamentului European.