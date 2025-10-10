Uluitor: Presa a avut acces în sala Nobel

Premieră în cei 125 de ani de când se decernează premiile Nobel: două televiziuni au avut acces în sala în care au loc dezbaterile pentru alegerea premiantului. Evenimentul a avut loc în preziua în care Donald Trump ar putea fi anunțat drept câștigător al Nobelului pentru pace.
Începând din 1901, membrii comitetului se reunesc în secret, fără a dezvălui când deliberează şi fără a permite jurnaliştilor să asiste la şedinţa finală. Asta, până acum, scrie News.ro. BBC și postul naţional de televiziune din Norvegia au obţinut acces la reuniunea lor pentru a face alegerea. Este pentru prima dată în istoria de 125 de ani a premiului când mass-media are acces în culisele procesului.
Ce şanse are Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace în acest an?
Specialiștii spun că Trump are șanse reduse, dar nu excluse de a primi Nobelul, în ciuda unei serii de nominalizări de profil înalt şi a unor intervenţii notabile în politica externă pentru care şi-a asumat meritul personal, scriu The Associated Press şi Reuters.
Pe de altă parte, chiar propria reputaţie a lui Trump ar putea să-i fie defavorabilă, spun ei, citând dispreţul său evident faţă de instituţiile multilaterale şi indiferenţa faţă de problemele legate de schimbările climatice globale.
Cu toate acestea, liderul american a căutat în repetate rânduri să fie în centrul atenţiei comitetului Nobel încă din primul său mandat.
„Toată lumea spune că ar trebui să primesc Premiul Nobel pentru Pace”, le-a spus el recent delegaţilor la Naţiunilor Unite.
Trump a fost nominalizat de mai multe ori de către persoane din SUA, precum şi de politicieni din străinătate, începând din 2018.
Obiectiv vorbind daca Obama, „adierea primaverilor arabe” a primit premiul, la fel l-ar putea primi si Trump, care macar a incercat ceva. Numai ca Obama a fost tot timpul „de-a dreapta lui Mosh Sorosh”, pe cand astalaltu’…..
Foarte probabil, in opinia mea, „soroshpanezii”, care sunt jupani la Nobel vor face un spectacol, din refuzarea premiului pentru Trump.
Oricum, va fi degeaba, pentru ca planeta a inceput sa se scuture de „zgura progresista”.
Tarile nordice sunt toate sorosizate. Nobelul este dat in zilele noastre numai la sorosisti, Trump n-are nicio sansa. Mai multe sanse am eu decat adversarul numarul unu al sorosistilor!! Vedeti premiul pentru literatura dat unui maghiar sorosist care il critica pe suveranistul V Orban.
Trump nu va primi premiul Nobel anul acesta.
Îl va primi Putin
200% altfel unii vor face migrena…
Trump nu merita premiul datorita calitatii de I’le Gal COM intern care executa ordin Neele Moskwa si a instaurat dictatura Bolsh Shev Vica in SUA…
Trump nu merita acest premiu. Amenință Venezuela, a bombardat Iranul, a sprijinit genocidul israelian din Gaza, vinde arme engros pentru continuarea războiului din Ucraina, sanctioneaza toate statele care refuza sa recunoasca „supremația” dolarului
Chiar daca au avut acces cei din presa, nu au voie sa scoată o vorbă, sa publice nimic din dezbaterile care au avut loc în fața sau de fata cu presa! Știm deja că, acest premiu nu e in baza realizarilor individului propus și susținut pentru primirea acestui premiu, e in baza presupunerilor că va realiza, va reuși, va, va, va, în viitor! În caz că nu reușește, nu i se va retrage premiul și premiul poate fi pentru un eșec politico-militar.