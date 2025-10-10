Uluitor: Presa a avut acces în sala Nobel

Premieră în cei 125 de ani de când se decernează premiile Nobel: două televiziuni au avut acces în sala în care au loc dezbaterile pentru alegerea premiantului. Evenimentul a avut loc în preziua în care Donald Trump ar putea fi anunțat drept câștigător al Nobelului pentru pace.

Începând din 1901, membrii comitetului se reunesc în secret, fără a dezvălui când deliberează şi fără a permite jurnaliştilor să asiste la şedinţa finală. Asta, până acum, scrie News.ro. BBC și postul naţional de televiziune din Norvegia au obţinut acces la reuniunea lor pentru a face alegerea. Este pentru prima dată în istoria de 125 de ani a premiului când mass-media are acces în culisele procesului.

Ce şanse are Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace în acest an?

Specialiștii spun că Trump are șanse reduse, dar nu excluse de a primi Nobelul, în ciuda unei serii de nominalizări de profil înalt şi a unor intervenţii notabile în politica externă pentru care şi-a asumat meritul personal, scriu The Associated Press şi Reuters.

Pe de altă parte, chiar propria reputaţie a lui Trump ar putea să-i fie defavorabilă, spun ei, citând dispreţul său evident faţă de instituţiile multilaterale şi indiferenţa faţă de problemele legate de schimbările climatice globale.

Cu toate acestea, liderul american a căutat în repetate rânduri să fie în centrul atenţiei comitetului Nobel încă din primul său mandat.

„Toată lumea spune că ar trebui să primesc Premiul Nobel pentru Pace”, le-a spus el recent delegaţilor la Naţiunilor Unite.

Trump a fost nominalizat de mai multe ori de către persoane din SUA, precum şi de politicieni din străinătate, începând din 2018.