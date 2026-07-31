Andrew Tate a lansat o campanie publică împotriva condițiilor din detenția sa din Miami, susținând că este ținut în izolare, forțat să bea apă contaminată și plasat lângă un deținut care „țipă toată noaptea”, în timp ce se luptă împotriva extrădării în Regatul Unit, potrivit Newsweek.
Plângerile vin în contextul în care frații se confruntă cu ceea ce ar putea deveni o luptă judiciară de lungă durată privind posibila lor transferare în Marea Britanie pentru a se confrunta cu acuzații de viol și trafic sexual, pe care le-au negat de mult timp.
Newsweek a contactat prin e-mail echipa de reprezentare legală a lui Andrew Tate pentru comentarii.
Tate spune că este ținut într-o secție cu regim special
În postări recente pe X, Tate a declarat că a fost plasat într-o Unitate de Cazare Specială (Special Housing Unit), cunoscută frecvent sub numele de SHU.
„Ziua 8 în SHU (unitatea de cazare specială)”, se arată într-o postare. „Aceasta este o cazare punitivă pentru persoanele care își ucid colegii de celulă.”
Într-un alt mesaj pe X, Tate a susținut că nu are „magazin de incintă (commissary), nicio vizită, niciun contact cu lumea exterioară”.
De asemenea, el și-a descris condițiile de cazare în termeni dramatici, scriind: „Vecinul meu este un canibal care țipă toată noaptea.”
Postările au strâns milioane de vizualizări și au devenit unele dintre cele mai distribuite noutăți de la arestarea sa.
Avocatul lui Tate, Joseph McBride, a declarat în afara instanței în această săptămână că Tate nu accesează personal rețelele sociale în timp ce se află în detenție. În schimb, McBride a spus că Tate transmite mesaje prin intermediul comunicărilor permise cu echipa sa juridică, care le publică apoi online.
Oficialii închisorii federale au respins, de asemenea, sugestiile că plasarea într-o Unitate de Cazare Specială ar indica automat o pedeapsă.
Biroul Federal al Închisorilor (BOP) a declarat că deținuții pot fi mutați în SHU din numeroase motive, inclusiv detenție administrativă, evaluări de clasificare, statut de transfer, investigații sau motive de siguranță.
„Majoritatea deținuților sunt plasați în SHU pentru detenție administrativă”, a transmis agenția pentru Newsweek.
Oficialii au adăugat că deținuții de la FDC Miami au, în general, acces la magazinul incintei, recreere, apeluri telefonice, vizite sociale și asistență juridică, deși BOP nu a dorit să discute ce restricții s-ar putea aplica unui anumit deținut.
Acuzații privind apa murdară
Printre cele mai grave acuzații ale lui Tate se numără cele legat de faptul că nu are acces la apă potabilă curată.
Într-o postare, el a scris că robinetul din celula sa era stricat și a afirmat: „Singura mea apă vine de la duș, caldă și dintr-un robinet maro și murdar.”
„Apa pe care o beau nu este curată”, a spus el.
Tate a mai susținut că situația i-a cauzat probleme stomacale persistente și s-a întrebat de ce este forțat să rămână în astfel de condiții în timp ce așteaptă audierea pentru extrădare.
Biroul Închisorilor a contestat ideea că apa din facilitate nu ar fi sigură.
Agenția a declarat pentru Newsweek că Centrul Federal de Detenție din Miami primește certificare anuală din partea autorităților pentru Apă și Canalizare din Miami-Dade și că apa sa potabilă este în prezent „certificată ca fiind sigură pentru consum”.
Agenția a refuzat să discute circumstanțele vreunui deținut specific și a arătat spre Programul formal de Căi de Atac Administrative, prin intermediul căruia deținuții pot solicita examinarea plângerilor privind condițiile din închisoare.
Avocatul lui Tate spune că frații au „o țintă pe spate”
Deocamdată, frații Tate vor rămâne în detenție federală. În cadrul unei audieri de luni, judecătoarea Lauren Louis a stabilit o audiere privind menținerea în detenție pentru data de 13 august, pentru a decide dacă frații Tate ar trebui să rămână în închisoare sau să fie eliberați.
După audiere, McBride a vorbit în afara instanței, unde a declarat că Andrew și fratele său Tristan Tate se află în pericol în închisoare, spunând jurnaliștilor că frații „au o țintă pe spate care este foarte, foarte reală”.
„Acuzațiile de care sunt învinuiți sunt unele dintre cele mai grave acuzații din lume”, a spus McBride. „Acest tip de acuzații… de fiecare dată când este implicat un copil… vă spun chiar acum că acest lucru nu dă bine pentru nimeni, din punct de vedere politic, în închisoare.”
El a adăugat: „Le-au pus o țintă pe spate pentru a fi înjunghiați, atacați sau uciși.”
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6 comentarii
Aici parca au dus-o mai bine.
Acolo totul este maro !
Asta ca sa nu se mai plinga nimeni de conditiile din Penitenciarele romanesti, pt.ca exista locuri unde conditiile sunt mult mai aspre !
in Romania justitia ii tinea in palme,ocrotitoare,arest la domiciliu (curtea de ape Bucuresti in 212 martie 2023
Ar trebui bagat intr-o inchisoare din Columbia sau din alt stat sud-american. Sa vada acolo conditii…
nici un fan dornic sa-i imprumute bani pt un robinet functional?