Frații Tate rămân în arest în SUA. Cei doi contestă extrădarea în Marea Britanie

Andrew și Tristan Tate vor rămâne în arest în Statele Unite cel puțin până la următorul termen din dosarul de extrădare. Cei doi frați contestă trimiterea în Marea Britanie, unde sunt acuzați de viol, trafic de persoane și alte infracțiuni grave.

Magistrata americană Lauren Louis a stabilit o nouă audiere pentru 13 august. Atunci se va decide dacă Andrew și Tristan Tate rămân în arest sau pot fi eliberați pe durata procedurii de extrădare. Procesul ar putea dura mai multe luni. Cei doi nu au fost prezenți luni în sala de judecată.

Frații Tate se află în arest după ce au fost reținuți pe 18 iulie. La două zile după arestare, ei au avut o scurtă apariție în fața instanței. Avocații lor au cerut luni ca Guvernul american să predea documentele trimise de autoritățile britanice pentru obținerea arestării.

„Nu au nimic în afară de acuzații”, a spus avocatul Joseph McBride după audiere, potrivit The Guardian. „În acest moment, este doar cuvântul lor împotriva cuvântului nostru.”

Potrivit procurorului american Alejandra Lopez, Marea Britanie are termen până la mijlocul lunii septembrie pentru a transmite toate materialele către Departamentul de Stat.

Avocații spun că frații Tate nu reprezintă un risc de fugă

Apărarea susține că Andrew și Tristan Tate nu ar trebui să rămână în arest. Avocata Jackie Perczek a spus că cei doi au demonstrat că nu vor fugi, întorcându-se lunar în România după acuzațiile formulate aici.

„Timp de trei ani nu au fugit”, a spus avocata. „Au călătorit în întreaga lume și, în fiecare lună, s-au întors în România.”

Frații Tate au dublă cetățenie, americană și britanică. Ei au devenit cunoscuți pe rețelele de socializare prin mesaje despre bani, dominație masculină și opinii misogine. Cei doi au negat în mod repetat acuzațiile care le-au fost aduse. Avocatul Joseph McBride a susținut, după arestare, că procedura de extrădare ar avea motive politice, dar nu a oferit detalii.

„Nu au făcut niciodată nimic greșit. Nu ar trebui să fie extrădați pentru infracțiuni pe care nu le-au comis”, a spus McBride.

Acuzații în Marea Britanie și dosar blocat în România

Procurorii britanici spun că noile acuzații au legătură cu patru noi persoane care îi acuză pe frații Tate. Dosarul a fost deschis după ce autoritățile au primit probe de la poliția din Bedfordshire, în sud-estul Angliei. Acuzațiile vizează fapte care ar fi avut loc între 2010 și 2017. Printre acestea se numără viol, agresiune, trafic de persoane și infracțiuni legate de imagini indecente cu un copil și pornografie extremă.

Separat, frații Tate sunt deja acuzați în Marea Britanie de viol, vătămare corporală, trafic de persoane și controlarea prostituției în scop de câștig. Aceste acuzații vizează trei alte persoane și fapte care ar fi avut loc între 2012 și 2015.

Andrew și Tristan Tate s-au mutat în România în 2016 și au fost arestați în 2022, fiind acuzați că ar fi atras femei în scopul exploatării sexuale. Cei doi au negat acuzațiile. Dosarul din România nu a avansat, din cauza unor probleme juridice și procedurale.

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, a devenit cunoscut și după participarea la emisiunea britanică Big Brother. El a fost eliminat din show după apariția unei înregistrări în care părea că agresează o femeie.

În ultimii ani, Tate a strâns peste 10 milioane de urmăritori pe X. A fost însă interzis pe alte platforme, inclusiv YouTube, TikTok și Instagram, pentru încălcarea regulilor privind discursul instigator la ură.

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