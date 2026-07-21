Ministerul Justiției, precizări în contextul arestării fraților Andrew și Tristan Tate

Potrivit anchetatorilor, Andrew și Tristan Tate sunt vizați de șapte capete de acuzare pentru fapte comise între 2010 și 2017.

Liliana Vornicu
Ministerul Justiției, precizări în contextul arestării fraților Andrew și Tristan Tate

Potrivit anchetatorilor, Andrew și Tristan Tate sunt vizați de șapte capete de acuzare pentru fapte comise între 2010 și 2017.

Marți, 21 iulie 2026, în contextul arestării fraților Andrew și Tristan Tate, pe teritoriul Statelor Unite, Ministerul Justiției a făcut câteva precizări. Ministerul afirmă, printre altele, că nu există niciun fel de proceduri care să intre în competența de soluționare a ministerului.

”Potrivit cadrului legal aplicabil, la acest moment, la nivelul Ministerului Justiției, nu există niciun fel de proceduri care să intre în competența de soluționare a ministerului.

În ipoteza în care Ministerul Justiției va primi din partea oricărei instanțe sau autorități competente, române sau străine, orice solicitare de cooperare judiciară în legătură cu dosarele ce vizează frații Tate, vom da curs tuturor procedurilor necesare din sfera competențelor noastre”, precizeaz Ministerul Justiției.

Ministerul, deschis cooperării

”În ceea ce privește procedurile penale aflate în curs de desfășurare pe rolul autorităților judiciare, indiferent de jurisdicția în care acestea sunt instrumentate, Ministerul Justiției își reafirmă angajamentul de a rămâne deschiși oricăror cooperări, în limita competențelor legale”, mai arată ministerul.

Inculpați în două dosare

Frații Tate sunt în continuare inculpați în două dosare penale aflate pe rolul procurorilor.

Cei doi urmează să fie aduși în fața unui judecător federal din Miami. Instanța va decide dacă sunt îndeplinite condițiile pentru extrădarea lor în Marea Britanie, unde sunt căutați în baza unui mandat și sunt acuzați de mai multe infracțiuni grave.

În același timp, situația lor juridică din România rămâne neschimbată.

Procurorii din România trebuie să decidă  în ce condiții vor trimite dosarele în instanță.

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Cei doi mizează pe sprijinul administrației Trump, în timp ce apărătorul lor spune că arestarea ar fi o lovitură politică orchestrată de autoritățile britanice.

În România, cei doi  se află sub măsura controlului judiciar. În urma unei cereri adresate procurorului, frații Tate au obținut totuși permisiunea să părăsească țara.

Andrew și Tristan Tate se află, în acest moment, în custodia federală din Statele Unite.

Șapte capete de acuzare

Potrivit anchetatorilor, Andrew și Tristan Tate sunt vizați de șapte capete de acuzare pentru fapte comise între  2010 și 2017.

Cei doi sunt acuzați de viol, agresiune sexuală și trafic de persoane în scopul exploatării sexuale, în formă continuată.

 

 

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3 comentarii

  1. Asta merita cand fac ce vor. Daca intradevar sunt adevarate faptele comise de acesti doi ghertoi de Mica Britanie sa fie arestati. Ar trebui sa moara dupa gratii. Gunoaiele nu se schimba cand sunt aparati de justitie. Legea este interpretabila. Ghertoii profita de aceasta situatie.

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    1. Nu confunda doamnele cu crvl.Cele care i-au dat in gat au uitat ca a fost o vreme cand beau Moet pe iaht,in Dubai.Ce cautau acolo ? Sa zica mersi ca nu au sfarsit mancate de pesti.Si apoi,nici o femeie nu si-o ia peste ochi de flori de mar,chiar daca violenta nu se justifica niciodata.Si cu atat mai putin CRIMA.

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