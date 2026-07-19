Andrew şi Tristan Tate au fost arestaţi în Miami, în urma unei cereri de extrădare din partea Regatului Unit

Potrivit The Guardian, acuzaţiile aduse celor doi nu au fost făcute publice imediat. Brady McCarron, purtător de cuvânt al Serviciului Şerifilor Federali din SUA (US Marshals Service) a declarat că mandatul de arestare este secret.

Redactia Cotidianul - redactor
Andrew şi Tristan Tate au fost arestaţi în Miami, în urma unei cereri de extrădare din partea Regatului Unit

FOTO: Facebook.com

Potrivit The Guardian, acuzaţiile aduse celor doi nu au fost făcute publice imediat. Brady McCarron, purtător de cuvânt al Serviciului Şerifilor Federali din SUA (US Marshals Service) a declarat că mandatul de arestare este secret.

Andrew și Tristan Tate, susţinători ai hipermasculinităţii, au zeci de capete de acuzare în Anglia și România.

Andrew şi Tristan Tate, influenceri pe reţelele sociale, au fost arestaţi, sâmbătă, la Miami de către autorităţile federale, relatează news.ro.

Potrivit The Guardian, acuzaţiile aduse celor doi nu au fost făcute publice imediat. Brady McCarron, purtător de cuvânt al Serviciului Şerifilor Federali din SUA (US Marshals Service) a declarat că mandatul de arestare este secret.

Cei doi au fost arestaţi în urma unei cereri de extrădare din partea Regatului Unit, potrivit unei persoane familiarizate cu cazul, care a vorbit sub condiţia anonimatului.

Andrew și Tristan Tate, nenumărate capete de acuzare

Un comunicat de presă al Serviciului de Procuratură al Coroanei (CPS) a precizat că Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, a fost acuzat de încă şapte capete de acuzare de viol, trei capete de acuzare de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale, trei capete de acuzare de agresiune care a provocat vătămări corporale reale şi 19 capete de acuzare suplimentare pentru infracţiuni legate de imagini indecente cu minori şi pornografie extremă.

Printre acuzaţiile suplimentare aduse lui Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, se numără o acuzaţie de agresiune sexuală, două acuzaţii de viol şi trei acuzaţii de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale.

Acuzaţiile se referă la fapte care ar fi avut loc în perioada iulie 2010 – august 2017, se arată în raportul CPS.

„Am decis să îi punem sub acuzare pe Andrew şi Tristan Tate pentru alte infracţiuni, inclusiv viol, organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale şi infracţiuni legate de imagini indecente cu un copil”, a declarat Malcolm McHaffie, şeful diviziei de infracţiuni speciale a CPS.

„Aceste decizii de punere sub acuzare au urmat primirii unui dosar suplimentar cu probe de la Poliţia din Bedfordshire şi ridică numărul total al presupuselor victime în acest caz la şapte.”

Andrew și Tristan Tate, susţinători ai hipermasculinităţii

Fraţii, susţinători ai hipermasculinităţii care au milioane de urmăritori pe reţelele sociale, sunt căutaţi în Regatul Unit.

CPS i-a pus deja sub acuzare pe fraţii Tate pentru 21 de capete de acuzare într-un dosar separat, inclusiv viol, vătămare corporală gravă şi trafic de persoane.

Andrew Tate se confruntă cu zece capete de acuzare din dosarul iniţial. Inclusiv viol, vătămare corporală gravă, trafic de persoane şi controlarea prostituţiei în scopul obţinerii de profit. Acuzările sunt legate de trei presupuse victime.

Tristan Tate se confruntă cu 11 capete de acuzare, inclusiv viol. Alte acuzații sunt vătămare corporală gravă şi trafic de persoane. Cei doi fraţi au negat toate acuzaţiile.

Un judecător al Înaltei Curţi a respins recent cererea fraţilor Tate de a li se comunica numele acuzatoarelor lor.

Frații Tate, acuzaţi şi în România

Cei doi bărbaţi au fost acuzaţi şi în România de trafic de persoane, viol şi constituire de grupare criminală organizată. Au fost arestați în decembrie 2022, apoi eliberați.

Aceştia au negat acuzaţiile, iar cazul nu a avansat din cauza unor nereguli juridice şi procedurale. Foştii kickboxeri profesionişti şi-au adunat un grup de fani, în special tineri şi băieţi. Ei promovează un stil de viaţă luxos şi un misoginism fără remuşcări.

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6 comentarii

  1. Moootive teeemeinice si legaaale,” nereguli juridice si procedurale.” Adica un fel de noduri in papura; taxa de protectie trebuie cumva justificata si acoperita.Mai ales in termeni ” tehnici „,sa tina fraierii si curiosii la distanta.

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  3. In acord total cu in-dependenta justitiei fata de bani negri , procesul din Romania se taraganeaza pana la prescriere .

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  4. Ceea ce nu a putut sa faca justitia in Ro a facut cea din Anglia. In Ro, trebuiau confiscate toate bunurile lor si declarati persoane care numai intra in Ro pe 20 de ani. Sapunela nu stie si nu zice nimic, dar ministrul justitiei tot nimic !!!!

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  5. SCRISEI oareCE Cestii ADEVPRATE, cu Jale și Durere despre CE a ajuns România. și SLUGOII Fomiști de la Cotidianul TĂIARĂ. Dar, NICIUNUL dintre Dânșii NU a piuit NIMIC despre JEGs de Alde TATE Brothers …😎😜😂😎🤣😎🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤦‍♂️🤦‍♂️

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