Un cunoscut tenismen român se retrage. „Mi-am trăit 99 la sută din vis”

Cel mai bun tenismen român din ultimul deceniu a postat pe Facebook un mesaj în care își anunță decizia, dar nu uită să spună: „Mi-am trăit 99 la sută din vis”

Ultimul meci jucat de sportiv, la simplu, a avut loc pe 6 noiembrie 2024, în cadrul unui turneu ITF din Grecia.

„După mulți ani minunați pe circuitul profesionist, a sosit momentul să anunț retragerea mea oficială din tenisul competitiv.

Au fost ani plini de emoții, provocări și lecții. Ultimii ani n-au fost ușori, dar mi-au oferit timp să realizez cât de incredibilă a fost această călătorie.

Tenisul mi-a modelat viața, mi-a oferit prieteni, amintiri și experiențe pe care nu le voi uita niciodată.

Le mulțumesc din inimă familiei mele, părinților mei pentru sacrificii, fratelui meu pentru înțelegere, soției mele pentru iubire și încredere, și soacrei mele pentru sprijinul necondiționat.Mulțumesc antrenorilor și echipei care m-au format ca jucător și ca om, tuturor colegilor din Cupa Davis, în special Horia Tecău, Florin Mergea, Victor Hănescu, Adrian Ungur, Victor Crivoi, pentru momentele trăite împreună.

Mulțumiri speciale Domnului Țiriac, Cosmin Hodor, Eric & Ștefan Sturdza, Loucas Ellinas, Federației Române de Tenis și nasului meu.

Mulțumesc sponsorilor mei pentru încrederea și susținerea voastră. Și, bineînțeles, fanilor mei — pentru dragostea, răbdarea și energia pe care mi le-ați oferit mereu.Venind dintr-un oraș mic din România, am visat să joc un meci pentru țară, să intru în Top 100 ATP și să ajung într-o finală ATP. Pot spune cu mândrie că mi-am trăit 99% din vis”, a scris sportivul pe pagina de Facebook, marți dimineață.

Ce va face mai departe…

Marius Copil are de gând, în primul rând, să petreacă mai mult timp cu familia, însă nu va sta departe de tenis. El își dorește să ofere o parte din tot ce a învățat, deci, cel mai probabil, se va îndrepta către o carieră de antrenor.

”A venit timpul pentru un nou capitol, să fiu soț, tată și să ofer mai departe din tot ce am învățat”, a conchis Marius Copil.