Unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din lume se închide

Aeroportul Internațional Dubai, cel mai aglomerat din lume pentru zborurile internaționale, urmează să se închidă definitiv până în 2035. Toate operațiunile vor fi transferate treptat pe Aeroportul Internațional Al Maktoum, începând din 2032, relatează Express.

Transferul va include zborurile și serviciile operate în prezent pe Aeroportul Internațional Dubai. Aici intră și cursele companiilor Emirates și flydubai. Aeroportul Al Maktoum, cunoscut și sub numele de Dubai World Central, este extins printr-un proiect estimat la aproximativ 35 de miliarde de dolari. Prima etapă este programată să devină operațională în 2032.

Noul aeroport va fi de aproximativ cinci ori mai mare decât actualul DXB. Acesta va avea cinci piste și peste 400 de poziții pentru aeronave. În prima etapă, Al Maktoum va putea primi până la 150 de milioane de pasageri anual. Capacitatea ar urma să ajungă, în cele din urmă, la 260 de milioane de călători pe an. Ar deveni astfel cel mai mare aeroport din lume după capacitate.

Mutarea se va face în mai multe etape, între 2032 și 2035. După transferarea tuturor operațiunilor, menținerea celor două aeroporturi nu ar mai fi rentabilă.

An record în 2025, urmat de o scădere puternică

Planurile de închidere vin după un an record pentru Aeroportul Internațional Dubai. În 2025, prin terminalele sale au trecut 95,2 milioane de pasageri, cu 3,1% mai mulți decât în anul precedent.

Situația s-a schimbat însă în primele luni ale anului 2026. Traficul de pasageri a scăzut puternic din cauza conflictului din Orientul Mijlociu și a restricțiilor impuse în spațiul aerian regional. În martie, aeroportul a înregistrat 2,5 milioane de pasageri. Numărul a fost cu 65,7% mai mic decât în aceeași lună din 2025. În primul trimestru al anului, DXB a primit 18,6 milioane de pasageri, în scădere cu 20,6%. În aceeași perioadă a anului trecut, aeroportul gestionase 23,4 milioane de călători.

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