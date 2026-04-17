USR vrea desființarea ARICE și transferul atribuțiilor la MAE

Desființarea ARICE

”În ultimii ani, o parte dintre atribuțiile Agenției au fost deja mutate către alte instituții, iar această suprapunere a dus la confuzie, birocrație și eficiență scăzută.

În același timp, dezechilibrul comercial al României rămâne ridicat.

Ceea ce arată că avem nevoie de o abordare mai coerentă și mai bine coordonată în promovarea intereselor economice externe.

Desființarea ARICE este o măsură de bun-simț administrativ, care urmărește să reducă risipa(…)declară Cezar Drăgoescu.

USR menționează că ARICE a fost înființată în 2022, prin ordonanță de urgență, în urma divizării parțiale a Ministerului Antreprenoriatului și Turismului.

Țoiu a criticat modul de funcționare al Agenției

După preluarea mandatului la conducerea MAE, ministrul Oana Țoiu a criticat modul de funcționare al Agenției.

Ea a afirmat că există angajați ”care nu cunosc nici limba engleză, nici limba țării în care lucrează”, deși rolul instituției este de a sprijini antreprenorii români pe piețele externe și de a atrage investiții străine.

ARICE, care avea anul trecut 290 de angajați, a avut aprobate în 2025

credite de angajament de 176,8 milioane de lei

credite bugetare de 94 de milioane de lei.

În același timp, România continuă să aibă un deficit semnificativ al balanței comerciale

importuri de circa 129,3 miliarde de euro

exporturi de circa 96,6 miliarde de euro în anul 2025)

Proiectul USR propune desființarea ARICE și preluarea integrală a atribuțiilor acesteia de către MAE, la nivelul Direcției Generale pentru Investiții și Comerț Exterior.

Proiectul reglementează și transferul patrimoniului ARICE