USR vrea desființarea ARICE și transferul atribuțiilor la MAE

USR menționează că ARICE a fost înființată în 2022, prin ordonanță de urgență, în urma divizării parțiale a Ministerului Antreprenoriatului și Turismului.

De Redactia Cotidianul - redactor
USR propune desființarea Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE) și transferarea atribuțiilor acesteia către Ministerul Afacerilor Externe, printr-un departament specializat, potrivit unui proiect de lege inițiat de deputatul Cezar Drăgoescu, potrivit Agerpres.

Desființarea ARICE

”În ultimii ani, o parte dintre atribuțiile Agenției au fost deja mutate către alte instituții, iar această suprapunere a dus la confuzie, birocrație și eficiență scăzută.

În același timp, dezechilibrul comercial al României rămâne ridicat.

Ceea ce arată că avem nevoie de o abordare mai coerentă și mai bine coordonată în promovarea intereselor economice externe.

Desființarea ARICE este o măsură de bun-simț administrativ, care urmărește să reducă risipa(…)declară Cezar Drăgoescu.

Țoiu a criticat modul de funcționare al Agenției

După preluarea mandatului la conducerea MAE, ministrul Oana Țoiu a criticat modul de funcționare al Agenției.

Ea a afirmat  că există angajați ”care nu cunosc nici limba engleză, nici limba țării în care lucrează”, deși rolul instituției este de a sprijini antreprenorii români pe piețele externe și de a atrage investiții străine.

ARICE, care avea anul trecut 290 de angajați, a avut aprobate în 2025

  • credite de angajament de 176,8 milioane de lei
  • credite bugetare de 94 de milioane de lei.

În același timp, România continuă să aibă un deficit semnificativ al balanței comerciale

  • importuri de circa 129,3 miliarde de euro
  • exporturi de circa 96,6 miliarde de euro în anul 2025)

Proiectul USR propune desființarea ARICE și preluarea integrală a atribuțiilor acesteia de către MAE, la nivelul Direcției Generale pentru Investiții și Comerț Exterior.

Proiectul reglementează și transferul patrimoniului ARICE 

  • al drepturilor și obligațiilor
  • contractelor, acordurilor
  • litigiilor

3 comentarii

  1. Iuțeala de mînă și nebăgarea de seamă : astăzi Guvernul Romăniei și Bolojan au vîndut unei companii din Cehia , Rețeaua de distribuție a energiei din sudul țării – Oltenia . Iarăși , nu am auzit niciun suspin venit de la Parlament , instituții … . Romănia se înstrăinează într-o veselie !

