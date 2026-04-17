USR vrea desființarea ARICE și transferul atribuțiilor la MAE

Desființarea ARICE
”În ultimii ani, o parte dintre atribuțiile Agenției au fost deja mutate către alte instituții, iar această suprapunere a dus la confuzie, birocrație și eficiență scăzută.
În același timp, dezechilibrul comercial al României rămâne ridicat.
Ceea ce arată că avem nevoie de o abordare mai coerentă și mai bine coordonată în promovarea intereselor economice externe.
Desființarea ARICE este o măsură de bun-simț administrativ, care urmărește să reducă risipa(…)declară Cezar Drăgoescu.
USR menționează că ARICE a fost înființată în 2022, prin ordonanță de urgență, în urma divizării parțiale a Ministerului Antreprenoriatului și Turismului.
Țoiu a criticat modul de funcționare al Agenției
După preluarea mandatului la conducerea MAE, ministrul Oana Țoiu a criticat modul de funcționare al Agenției.
Ea a afirmat că există angajați ”care nu cunosc nici limba engleză, nici limba țării în care lucrează”, deși rolul instituției este de a sprijini antreprenorii români pe piețele externe și de a atrage investiții străine.
ARICE, care avea anul trecut 290 de angajați, a avut aprobate în 2025
- credite de angajament de 176,8 milioane de lei
- credite bugetare de 94 de milioane de lei.
În același timp, România continuă să aibă un deficit semnificativ al balanței comerciale
- importuri de circa 129,3 miliarde de euro
- exporturi de circa 96,6 miliarde de euro în anul 2025)
Proiectul USR propune desființarea ARICE și preluarea integrală a atribuțiilor acesteia de către MAE, la nivelul Direcției Generale pentru Investiții și Comerț Exterior.
Proiectul reglementează și transferul patrimoniului ARICE
- al drepturilor și obligațiilor
- contractelor, acordurilor
- litigiilor
Iuțeala de mînă și nebăgarea de seamă : astăzi Guvernul Romăniei și Bolojan au vîndut unei companii din Cehia , Rețeaua de distribuție a energiei din sudul țării – Oltenia . Iarăși , nu am auzit niciun suspin venit de la Parlament , instituții … . Romănia se înstrăinează într-o veselie !
Mincinosii USR sunt campioni nationali la vrute si nefacute!
ARICE este o unitate a serviciilor,cum sa dai afara atati gradati:))