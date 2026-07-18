SONDAJ Americanii cred că Donald Trump gestionează prost economia

Americanii cred mai degrabă că președintele Donald Trump gestionează greșit economia, conform unui sondaj CNBC. 60% dintre respondenți sunt de această părere, în timp ce 38% consideră că actualul președinte american face o treabă bună în acest domeniu.

Procentele sunt similare cu cele ale încrederii pentru șeful statului american. Sondajul indică un nivel de aprobare de 40% pentru activitatea lui Trump, în timp ce 59% dintre respondenţi îşi exprimă dezaprobarea faţă de activitatea sa, relatează news.ro.

Sondajul, realizat pe un eşantion de 1.000 de adulţi din SUA, arată că 61% dintre respondenţi sunt pesimişti în privinţa economiei şi a perspectivelor viitoare. Acesta e cel mai ridicat nivel de la sfârşitul anului 2023. Doar 25% spun că sunt optimişti.

60% dintre persoanele care câştigă sub 30.000 de dolari pe an spun că au fost nevoite să reducă cheltuielile cu bunuri esenţiale. Procentul este mai mic printre cei cu venituri de peste 100.000 de dolari. Doar 35% din oamenii prezenți în această categorie au fost nevoiți să-și scadă veniturile.

Referitor la inflație, 68% dintre respondenţi dezaprobă modul în care administraţia gestionează aceste probleme, iar doar 31% îl aprobă pe preşedinte.

Victoria lui Donald Trump în 2024 s-a bazat și pe economie

Pentru Donald Trump, aceste semnale par îngrijorătoare. Principala promisiune care i-a câștigat campania din 2024 a fost cea economică, așa cum explică un articol amplu al BBC despre victoria lui Donald Trump.

„Foarte mulți dintre cei care au votat pentru Donald Trump mi-au spus, în repetate rânduri, că simțeau că economia era mult mai bună pe vremea când el era președinte și că se săturaseră să se chinuie să-și acopere cheltuielile. Deși o mare parte a inflației a fost cauzată de factori externi, precum pandemia de COVID-19, ei au dat vina pe administrația care își încheia mandatul”, arată sursa citată.

Robert Latham, profesor în cadrul Departamentului de Științe Politice al Universității York din Toronto, Canada, a subliniat de asemenea într-un interviu pentru ENA importanța discursului economic pentru realegerea lui Donald Trump.

„În ceea ce privește comunicarea politică, Trump este foarte eficient în a transmite un mesaj politic clar, repetând la nesfârșit câteva priorități-cheie: economia, migrația persoanelor fără acte și încheierea războaielor pe care Statele Unite le susțin și le finanțează (în special războiul din Ucraina și chiar conflictul dintre Israel și Palestina).”

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