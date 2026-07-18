15 metode prin care îți poți răcori casa fără aer condiționat

Canicula poate face locuința greu de suportat, însă casa poate fi răcorită și fără aer condiționat. Jaluzelele trase, draperiile potrivite, ventilatoarele folosite corect și câteva schimbări simple pot reduce disconfortul în zilele foarte calde.

1. Ține jaluzelele închise

În zilele cu soare puternic, jaluzelele trase pot reduce încălzirea camerelor. Ferestrele orientate spre sud și vest sunt cele mai expuse. De aceea, este bine să fie acoperite în orele fierbinți ale zilei.

2. Folosește draperii blackout

Draperiile blackout blochează razele soarelui mai bine decât cele obișnuite. Ele ajută și la izolarea camerei. Cele în culori neutre, cu suport alb pe spate, pot limita acumularea de căldură.

3. Ține ușile deschise în locuință

Dacă închizi camerele pe care nu le folosești, aerul nu mai circulă la fel de bine. În zilele caniculare, este mai util să lași ușile deschise. Astfel, curenții de aer se pot forma mai ușor în casă.

4. Folosește un ventilator în loc de aer condiționat

Un ventilator poate fi mai eficient dacă este folosit cu gheață. Pune un bol cu gheață în fața lui. Aerul împins în cameră va părea mai rece și mai plăcut.

5. Schimbă cearșafurile și alege materiale potrivite

Lenjeria de pat influențează confortul în nopțile calde. Bumbacul este potrivit vara, pentru că lasă aerul să circule. Materialele groase, precum flanelul, păstrează mai multă căldură.

O variantă utilă poate fi și o pernă umplută cu coji de hrișcă. Aceasta nu reține căldura la fel ca o pernă obișnuită.

6. Setează ventilatoarele de tavan să meargă invers acelor de ceasornic

Ventilatoarele de tavan trebuie reglate în funcție de sezon. Vara, ele ar trebui să se rotească invers acelor de ceasornic, la viteză mai mare. Astfel, creează o senzație mai puternică de răcoare.

7. Răcorește-ți corpul, nu doar casa

Uneori, este mai simplu să reduci temperatura corpului. Poți bea lichide reci sau poți pune comprese reci pe gât și încheieturi. Seara, poate ajuta și un lighean cu apă rece lângă pat, pentru picioare.

8. Pornește ventilatorul din baie sau hota din bucătărie

Ventilatorul din baie și hota din bucătărie scot aerul cald din casă. Sunt utile după duș sau după ce ai gătit. În zilele caniculare, orice sursă de aer fierbinte contează.

9. Protejează patul de căldură

Pentru nopțile foarte calde, poți folosi o pernă cu gel. O altă soluție este să pui o sticlă cu apă la congelator. Apoi o poți așeza la picioarele patului.

Unii aleg să umezească ușor cearșafurile sau să le pună la rece înainte de culcare. Metoda trebuie folosită cu atenție, pentru ca patul să nu rămână ud.

10. Evită dormitoarele de la etaj

Căldura se ridică, iar camerele de la etaj devin adesea mai calde. Dacă locuiești la casă, poți dormi temporar la parter. În apartament, o saltea așezată direct pe podea poate fi o soluție mai răcoroasă.

11. Lasă aerul nopții să intre în casă

Noaptea, temperaturile scad de obicei. Deschide ferestrele seara și lasă aerul mai rece să intre. Dimineața, închide ferestrele și trage draperiile înainte ca locuința să se încălzească.

Poți așeza ventilatoarele pe direcția curentului de aer. În acest fel, aerul rece intră mai repede în camere.

12. Pune un ventilator lângă fereastră

Un ventilator așezat cu fața spre o fereastră deschisă poate împinge aerul cald afară. O altă variantă este un cearșaf umed agățat în fața ferestrei. Aerul care trece prin el se poate simți mai rece.

13. Renunță la becurile incandescente

Becurile incandescente degajă multă căldură. Înlocuirea lor cu LED-uri sau becuri fluorescente poate ajuta la reducerea temperaturii din casă. În plus, consumul de energie scade.

14. Gătește afară, dacă ai această posibilitate

Cuptorul și aragazul încălzesc rapid locuința. În zilele de caniculă, este bine să le folosești cât mai puțin. Dacă stai la curte, grătarul poate fi o alternativă mai bună.

15. Fă îmbunătățiri pe termen lung

Pentru un efect de durată, poți monta folie de protecție pe geamuri. Aceasta reduce cantitatea de căldură care intră în casă. O altă soluție este plantarea unor copaci sau a viței-de-vie lângă ferestrele expuse la soare.

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