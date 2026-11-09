Val de concedieri la CFR Marfă. Aproape 1.500 de angajați riscă să rămână fără loc de muncă. Câți bani trebuie să le plătească statul

Aproximativ 1.500 de angajați ai CFR Marfă riscă să își piardă locurile de muncă, după ce ministrul Transporturilor a anunțat necesitatea unor concedieri colective. Compania nu mai are licență de operare din primăvară, însă salariații au rămas cu contractele active. Statul trebuie să găsească 56 de milioane de lei pentru plata salariilor restante și a compensațiilor.

Ministrul Transporturilor a declarat luni, 9 noiembrie, într-o conferință de presă, că situația CFR Marfă nu mai poate fi amânată. Potrivit acestuia, compania se îndreaptă spre faliment, iar angajații nu și-au primit salariile pentru ultimele patru luni, scrie Antena 3 CNN.

Deși activitatea operațională a fost oprită, aproximativ 1.500 de persoane au în continuare contracte de muncă. Pentru rezolvarea situației, autoritățile trebuie să identifice fondurile necesare achitării drepturilor salariale.

Statul trebuie să plătească 56 de milioane de lei

Potrivit ministrului, suma totală necesară se ridică la 56 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 11 milioane de euro. Din acești bani, 19 milioane de lei reprezintă salariile restante, iar alte 37 de milioane de lei sunt necesare pentru plățile compensatorii.

Conform contractului colectiv de muncă, angajații disponibilizați ar urma să beneficieze de cinci salarii compensatorii, calculate în raport cu salariul mediu brut pe ramură. Ministrul a precizat că a discutat deja cu premierul, vicepremierul și reprezentanții Ministerului Muncii pentru identificarea unei soluții financiare.

Sute de angajați sunt în șomaj tehnic

În prezent, situația celor aproximativ 1.500 de angajați ai CFR Marfă este diferită.

Potrivit datelor prezentate de ministrul Transporturilor, peste 300 de salariați au deja contracte și cu operatorul Carpatica Feroviar. Aproximativ 900 se află în șomaj tehnic, iar alți 200 sunt aproape de vârsta pensionării sau au ajuns deja la această etapă.

O parte dintre salariați ar putea continua să lucreze în sectorul feroviar, în condițiile în care Carpatica Feroviar are nevoie de personal calificat. Operatorul caută în special mecanici de locomotivă, șefi de tren și personal implicat direct în activitatea de transport.

România riscă o procedură de infringement

Problemele CFR Marfă nu se limitează la situația angajaților. Ministrul Transporturilor a avertizat că România riscă declanșarea unei proceduri de infringement din partea Comisiei Europene. Potrivit oficialului, intrarea în faliment a CFR Marfă este așteptată de autoritățile europene, însă procedura nu a fost finalizată.

Ministrul susține că fosta conducere a instituției nu a constituit un consiliu de administrație provizoriu, cu mandat special pentru continuarea demersurilor necesare.