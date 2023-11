(VIDEO) Gestul cu care Ronaldo i-a cucerit pe toți!

Gest rar în fotbal! Sau chiar inexistent. Megastarul portughez Cristiano Ronaldo „a dat dovadă de o mare sportivitate” după ce i-a cerut arbitrului meciului cu formaţia iraniană Persepolis, disputat luni în Liga Campionilor Asiei la fotbal, să anuleze decizia de a acorda un penalty în favoarea sa, se mândrește clubul saudit Al-Nassr. Și, într-adevăr, așa a fost.

Ronaldo a căzut în careu după un presupus fault al unui adversar, la începutul meciului din Grupa E a competiţiei, disputat la Riad, determinând arbitrul să arate punctul cu var.

Jucătorii echipei Persepolis au protestat imediat împotriva acestei decizii, iar Ronaldo li s-a alăturat, spunându-i arbitrului că nu merită să primească penalty la faza respectivă.

Centralul a analizat incidentul pe un monitor de lângă teren şi a anulat lovitura de la 11 metri.

Meciul s-a încheiat la egalitate 0-0, punctul obţinut de Al-Nassr asigurând primul poziţie în Grupa E şi un loc în tururile eliminatorii pentru echipa lui Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo waved off his own penalty against Persepolis, telling the referee himself he didn’t believe it was a foul. 👀

Not something you see every day in football. 👏 pic.twitter.com/do8L58tFYJ

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 27, 2023