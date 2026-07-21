Președintele Nicaraguăi, Daniel Ortega (80 de ani), spune că în țara sa nu se vor mai organiza alegeri, eliminând astfel posibilitatea unei contracandidaturi la sfârșitul mandatului său, anul viitor, anunță CNN.

Daniel Ortega se află la conducerea țării din America Centrală, de aproape 20 de ani; asta după ce a mai deținut anterior, în anii 1980, un mandat de președinte. Ortega susține că această măsură este necesară pentru a bloca accesul opoziției la putere.

„Nu vor mai fi alegeri aici pentru ca ei să încerce să preia guvernul și să preia puterea”, a declarat Ortega într-un discurs ținut duminică seara pentru a comemora revoluția sandinistă din 1979, în care Ortega a contribuit la răsturnarea dictaturii lui Anastasio Somoza, susținut de SUA.

„Zilele în care partidele susținute de Yankees (Statele Unite) și de somocisti pentru a prelua puterea au apus – asta nu se va mai întâmpla niciodată”, a adăugat el, în prima apariție publică din ultimele două luni.

Dice Daniel Ortega que ¡Quiere volar, quiere volar!… Pero a Nueva York. Sentenció que no habrá más elecciones en Nicaragua. pic.twitter.com/VsXyGiIx4N — Jorge Pablo Berthely (@Jorge_Berthely) July 21, 2026

Soția lui Daniel Ortega este „co-președinte” al țării

Departamentul de stat al SUA nu a răspuns unei solicitări de a comenta situația, din partea CNN, dar administrația Trump a catalogat regimul lui Ortega drept „dictatorial” și a impus sancțiuni asupra a mai mult de 2.350 de oficiali nicaraguani și a rudelor lor.

Rezultatul ultimelor alegeri, desfășurate în 2021, a fost puternic contestat, după ce Ortega și-a arestat oponenții și a incriminat dizidența.

Anul trecut, în cadrul unor „reforme constituționale”, Daniel Ortega și-a numit soția în funcția de co-președinte, ceea ce a dus la contrlolul absolut al cuplului asupta guvernului, armatei sau sistemului judiciar.

Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a acuzat guvernul condus de cei doi soți că transformă țara într-un stat autoritar prin încălcarea sistematică a drepturilor omului.

În 2018, Ortega a reprimat violent protestele antiguvernamentale de amploare care au avut loc și care au lăsat în urmă cel puțin 300 de morți.

Toți membrii opoziției din Nicaragua au fost exilați

Analiștii și politicienii din opoziție au declarat că discursul lui Ortega nu face decât să aducă la lumină acest status quo al guvernării bicefale, dar că, în același timp, relevă teama cuplului prezidențial față de posibila cristalizare a oricărui grup de opoziție.

„Ortega și Murillo sunt evident speriați de ideea că cea mai mică deschidere politică ar putea crea condițiile necesare pentru manifestarea disidenței și le-ar putea amenința puterea. În loc să organizeze alegeri trucate, au optat pentru eliminarea completă a competiției electorale. Țara s-a transformat într-o dictatură de familie în toată regula.”, a declarat, potrivit sursei citate, Tiziano Breda, analist senior la Armed Conflict Location & Event Data, o organizație non-profit care urmărește violența politică.

„Ortega a recunoscut public care a fost întotdeauna adevărata sa intenție: să împiedice ca proiectul său tiranic să fie supus oricărei forme de competiție democratică”, a declarat Maradiaga pentru Reuters, potrivit aceleiași surse.

Ortega a înăbușit concurența în timpul alegerilor anterioare, care i-au adus noi mandate, din 2011, 2016 și 2021, potrivit lui Salvador Marenco, coordonatorul colectivului pentru drepturile omului Nunca Más din Nicaragua, cu sediul în Costa Rica.

Reformele constituționale de anul trecut nu au făcut decât să instaureze un sistem cu un singur partid într-o țară în care liderii opoziției nu mai există, deoarece au fost exilați.

Ortega încearcă, astfel, să evite riscul unei înfrângeri la urne, știind că poporul nu e de partea lui, a concluzionat Marenco.