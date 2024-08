(VIDEO) Putin a vorbit despre cel mai fierbinte subiect

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat luni că Ucraina încearcă să submineze stabilitatea Rusiei cu incursiunea sa militară de o amploare fără precedent din regiunea de graniţă Kursk, însă nu va reuşi, relatează Reuters.

„Pierderile în rândurile forţelor armate ucrainene cresc dramatic, inclusiv în rândul celor mai pregătite unităţi de luptă, unităţi pe care inamicul le desfăşoară la graniţa noastră”, a declarat Putin într-o întâlnire televizată cu oficiali de rang înalt din domeniul securităţii şi cu guvernatori regionali.

„Inamicul va primi cu siguranţă un răspuns pe măsură, şi toate obiectivele pe care le avem vor fi, fără îndoială, atinse”, a mai spus el.

Putin a acuzat Ucraina, care a lansat săptămâna trecută o incursiune armată de o amploare fără precedent pe teritoriul Rusiei, că doreşte să „semene discordie” în societatea rusă.

„Un alt obiectiv evident al inamicului este să semene discordie şi zâzanie în societatea noastră, să intimideze oamenii, să distrugă unitatea şi coeziunea societăţii ruse”, a declarat Putin, care a afirmat totodată că vrea să „expulzeze” forţele ucrainene din Rusia.

„Sarcina principală a Ministerului Apărării este, fără îndoială, de a expulza inamicul de pe teritoriile noastre”, a mai spus Putin. „Inamicul încearcă să-şi îmbunătăţească poziţia de negociere în viitor”, a denunţat el, acuzând Kievul că „execută dorinţa” Occidentului.

Prin incursiunea sa în provincia Kursk, a mai spus liderul rus, Kievul urmăreşte de asemenea să frâneze ofensiva armatei ruse în estul şi sudul Ucrainei.

VIDEO

Putin said a lot in this speech. The most important thing he stated is that there will be no more negotiations with Kiev. pic.twitter.com/EgOxjIUk1y

— MD (@distant_earth83) August 12, 2024