VIDEO Scandal în Parlament. PSD vs. Bolojan și USR: „Croitorașul cel viteaz, Ilie Bolojan”. Medici și asistente, prezenți în plen

Totul a început cu o declarație a deputatului USR Emanuel Ungureanu care a precizat că „oameni care lucrează la patul spitalului” au fost mințiți în ultimele zile că le vor sădea veniturile.

„Am în față un comunicat al Federației Solidaritatea Sanitară, de acum două ore, care reprezintă peste 42.000 de angajați și citez: „În actuala formă a proiectului legii salarizării, se asigură o creștere semnificativă a veniturilor salariale pentru circa 50% dintre angajații din sănătate”.

Atenție, nu veți vedea acest tip de mesaj pe niciun post de știri care este sponsorizat de PSD. Să fiți atenți în aceste zile care este diferența dintre adevăr și minciună, între ce se poate proba și ce este propagandă”, a spus Emanuel Ungureanu.

„Votați amendamentul și lăsați sănătatea în pace, că o distrugeți”

A luat cuvântul mai apoi Alexandru Rogobete, fostul ministru PSD al Sănătății, care a anunțat că la balconul plenului Camerei Deputaților se află un grup de medici, asistente și infirmiere.

Fostul ministru și-a început discursul, în care l-a numit pe Ilie Bolojan „croitorașul cel viteaz”. Acesta a mai reclamat faptul că la un spital din Bihor au fost alocate prin memorandumul adoptat de guvern marți seara mai multe posturi decât în alte spitale din țară.

„Au venit aici ca să vedeți că există. Croitorașul cel viteaz, Ilie Bolojan, a tăiat până nu mai are ce tăia. A început să peticească. Cum puteți susține ca un medic de anestezie terapie intensivă să piardă 4.000 de lei pe lună la salariu? Cum puteți permite ca o infirmieră care șterge la fund zeci de pacienți noaptea să piardă 1.500 de lei la salariu?

Cum puteți susține, ipocriților, ca în memorandumul făcut aseară din disperare politică, la Spitalul Militar Central din București, într-un context geopolitic dificil, să alocați doar patru posturi, iar la spitalul din Bihor 131? Oameni buni, votați amendamentul și lăsați sănătatea în pace, că o distrugeți. Habar nu aveți ce înseamnă sistemul de sănătate. În sistemul de sănătate nu puteți tăia cu barda, așa cum credeți voi. Deficitul nu se poate calcula în viața unui om”, a spus Alexandru Rogobete.

„Vine în spațiul public doar cu decizii politice ca să inducă în eroare”

Gabriel Andronache, liderul deputaților PNL, i-a reproșat președintei de ședință, Natalia Intotero (PSD), că l-a lăsat pe Alexandru Rogobete să vorbească, deși nu a spus „niciun cuvânt despre proiectul de lege”.

„Rugămintea este ca atunci când aplicați regulamentul să îl aplicați în mod unitar, pentru toate grupurile parlamentare”, a mai adăugat Gabriel Andronache.

S-a alăturat discuției și Dumitru Coarnă, deputat neafiliat, care a criticat mesajul lui Emanuel Ungureanu, dar și politica lui Ilie Bolojan.

„Și eu o să mă raportez la discursul colegului de la USR, pentru că atunci când vorbim despre manipulare este evident că manipularea vine din zona guvernamentală. L-am urmărit pe domnul Bolojan, croitorașul cel viteaz, cum l-a numit colegul meu, în spațiul public. Am înțeles că dumnealui nu stăpânește absolut deloc această zonă. Vine în spațiul public doar cu decizii politice ca să inducă în eroare”, a spus Dumitru Coarnă.

„Țin să îi aduc aminte atât domnului ministru Rogobete, cât și domnului ministru Rafila, că ei sunt groparii sănătății în România”

Iar scandalul nu s-a oprit. A venit la tribună deputatul USR Cezar Drăgoescu, cu un mesaj extrem de dur la adresa PSD. Mai exact, acesta a declarat despre Alexandru Rogobete și Alexandru Nazare că sunt „groparii sănătății în România”.

„După un pelerinaj la Muntele Athos, domnul ministru Rogobete a început un alt pelerinaj, mediatic, mesianic și mincinos. În ultimele două săptămâni este prezent în toată mass-media, la toate televiziunile de casă și nu face altceva decât să dezinformeze. Țin să îi aduc aminte atât domnului ministru Rogobete, cât și domnului ministru Rafila, că ei sunt groparii sănătății în România.

Ați avut Ministerul Sănătății de 14 ani cei de la PSD. Nu ați făcut absolut nimic. Vorbiți astăzi că sănătatea este subfinanțată. În 2023 erați în această formulă când ați blocat posturile în sănătate. Domnul Rogobete, dumneavoastră ați pierdut un miliard de euro și peste 20 de spitale care puteau fi construite în țară prin prisma incompetenței dumeavoastră. Cât tupeu să aveți? Aduceți cadre medicale. Foarte bine că le aduceți, să vadă adevărul. Nu doar povestea dumnevoastră și de televiziunile dumneavoastră și de toată mass-media pe care o plătiți”, a declarat Cezar Drăgoescu.

În replică, Alexandru Rogobete i-a transmis deputatului USR că „uneori vorbiți doar ca să scoateți sunete, fără să aveți informații”.

„Ați fost și voi pe la Ministerul Sănătății vreo patru luni. Tot ce ați făcut a fost să lăsați o datorie de un miliard de euro către Pfizer”, a mai adăugat fostul ministru al Sănătății.

Totodată, Alexandru Rafila a precizat că USR este un partid de extremă stânga, care „dezinformează, calomniază”.

Asistentă: „Sănătatea în România nu cerșește”

Ulterior, la ieșirea din plen, una dintre asistentele prezente la ședință a acuzat politicienii că nu merg în spitale pentru a vedea care este situația reală.

„De aceea se și vorbești despre o așa zisă manipulare. Dacă ar face asta, n-ar mai vorbi așa. Nu au stat de vorbă cu reprezentanții din sănătate ca să poată să înțeleagă direct de la noi ce se întâmplă în spitale”, a declarat Bogdan Anatolia Elena, asistentă ATI la Spitalul Bagdasar Arseni.

Aceasta le-a mai transmis politicienilor că „sănătatea în România nu cerșește”.

„Sănătatea în România reprezintă o ramură extrem de importantă pentru țara asta. Fiecare dintre noi putem fi la un moment dat pacient. Cine va rămâne în sistemul de sănătate din România dacă tinerii medici, tinerii asistenți, noii veniți în sistem, vor pleca? Cine își asumă să lucreze într-un spital de stat subnormat, cu muncă foarte multă, cu salarii foarte mici?”, a completat asistenta.

„Toate sporurile de condiții scad. Cum să nu scadă salariul?”

Totodată, aceasta a acuzat faptul că nu este adevărat faptul că veniturile din sănătate nu vor scădea.

„De ce vorbim despre faptul că nu scad veniturile în sistemul sanitar? Este logic, dacă scad sporurile. Toate sporurile de condiții scad. Sporurile de tură scad. Cum să nu scadă salariul? Avem sume compensatorii. Și acum eu întreb plasa politică. Cine ne garantează fondul pentru sume compensatorii? Care este fondul pe care politicienii din ziua de astăzi ni-l garantează?

De unde vin fondurile pentru sume compensatorii? Și vă dau un exemplu scurt. Dacă sporul de la 85% pentru condiții deosebit de grele va scădea între 0 și 55%, apropo, între 0 și 55, cine decide dacă va fi 0, 10 sau 55? Dar să zicem că va fi maxim și că managerii de unității vor avea posibilități, deși știm foarte bine că nu au. Scade de la 85 la 55. Este sau nu este o scădere de venituri?”, a declarat asistenta.