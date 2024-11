(VIDEO) Solistul Coldplay a căzut într-o gaură

Solistul trupei britanice de rock Coldplay, Chris Martin, a căzut într-o gaură din scenă în timpul unui concert susţinut duminică în oraşul australian Melbourne.

Chris Martin vorbea publicului în timpul celui de-al patrulea şi totodată ultimul concert susţinut de Coldplay în Melbourne, pe Marvel Stadium, în cadrul turneului „Music of the Spheres”, când a căzut într-o gaură din scenă.

Imaginile surprinse de fani îl arată pe Martin citind şi arătând spre afişele din mulţime chiar înainte de cădere. O persoană aflată jos l-a prins pe Martin în ultimul moment şi se pare că i-a amortizat aterizarea.

El a mulţumit acestei persoane. „Asta nu era planificat. Mulţumesc mult că m-ai prins”, a spus Martin.

„Da, sunt bine, mulţumesc”, a adăugat Martin în timp ce era verificat de un membru al personalului, înainte de a continua spectacolul.

The moment Chris Martin fell through a trapdoor right in front of me at the #Coldplay concert tonight. pic.twitter.com/qIdzMEGG0s

Thank god Chris Martin from @coldplay is okay after he fell through the trap door on the stage 🙏 #ColdplayMelbourne #MusicOfTheSpheres

🎥 – @CovidPete pic.twitter.com/CfisyZCrh6

— JAKE FLAGPIES23 🏆🖤🤍 (@IncrediblyBozza) November 3, 2024