VIDEO Un rapper spaniol a compus o melodie dedicată lui Ionuț Radu, portarul Celtei Vigo

Ionuț Radu a sosit la Celta Vigo vara trecută liber de contract, iar intervențiile sale uluitoare le-au permis fanilor „celtiñas” să viseze din nou la lucruri mărețe. Fie că zboară din bară în bară sau că sărbătorește într-un mod unic fiecare triumf celeste, Radu a cucerit prin paradele sale inima suporterilor de pe Balaídos. Aceștia vor avea în noul sezon un cântec propriu pe care să-l scandeze la fiecare prestație de excepție a internaționalului român, potrivit galiciapress.es.

Cântecul care face tribunele să vibreze: RADU, RADU!

Melodia care îl are ca protagonist pe internaționalul român este semnată de Hugo Guezeta, una dintre cele mai cunoscute și apreciate voci ale scenei muzicale actuale din Galicia. Artistul originar din Ponteareas, cofondator al trupei SonDaRúa, îmbină ritmurile urbane cu momentele de grație ale lui Radu, subliniind în versuri că românul „apără cu mâinile, apără cu picioarele” („para cas mans; para cos pés”).

Esta tardiña o Salón Regio acolleu o acto de presentación do tema “Radu Radu”, de @hugo_guezeta. Toda unha homenaxe musical ao noso porteiro ❤️‍🔥 Mañá en plataformas — Non a perdades! pic.twitter.com/B5nwWwSOjy — Celta (@RCCelta) July 29, 2026

„Nu-i de la vin că merge de-a doaselea” („Non é polo viño que vai do revés”), spune rapperul galician, care și-a permis luxul de a filma videoclipul piesei chiar pe gazonul de pe Balaídos și în interiorul colosseumului celtist. Proiectul își propune să-l glorifice pe cel numit „gahto celeste; ghato montés” (pisica sălbatică celeste), un serios pretendent la prestigiosul trofeu Zamora.

Pozele sale deja clasice de la finalul meciurilor în care sărbătorește obținerea celor trei puncte, răspunsul dat criticilor care susțineau că „nu e de nivelul necesar” („non valía”) și prestația sa monumentală de pe Santiago Bernabéu sunt doar câteva dintre reperele din care s-a inspirat Guezeta. Artistul a scos din mânecă un adevărat hit destinat să facă să vibreze ringurile de dans din orașul olivic în această vară, lăsând definitiv în uitare vechiul cântec dedicat lui John Guidetti. ¡Radu, Radu!

Cine este Ionuț Radu? Biografie și parcursul la Celta Vigo

Ionuț Andrei Radu (născut pe 28 mai 1997, la București) este un portar român format la academiile de tineret din București (Steaua, Dinamo, FCSB), înainte de a face pasul de la o vârstă fragedă către Italia, la academia lui Inter Milano.

Aflat sub contract cu gigantul milanez timp de mai mulți ani, Radu a adunat experiență valoroasă prin împrumuturi succesive la cluburi precum Genoa (unde a fost căpitan și a avut evoluții remarcabile în Serie A), Parma, Cremonese, AJ Auxerre și Bournemouth.

Capitole cheie din cariera sa: