Zelenski acuză că Moscova vrea ”să semene haosul”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză Rusia de faptul că vrea ”să semene haosul” în Ucraina prin multiplicarea atacurilor vizând infrastructuri energetice şi feroviare, care au antrenat apeluri la evacuarea familiilor cu copii, relatează AFP.

Odată cu apropierea iernii, Rusia a ţintit în ultimele săptămâni instalaţii electrice, de gaze sau feroviare în mai multe regiuni ale Ucrainei, alimentând temeri cu privire la o campanie similară celei din iernile precedente, când milioane de persoane au fost aruncate temporar în beznă şi au fost private de încălzire.

”Obiectivul Rusiei este să semene haos, să exercite o presiune psihologică asupra oamenilor lovind infrastructuri energetice şi feroviare”, a denunţat miercuri Zelenski, în faţa unui grup de jurnalişti, inclusiv de la AFP.

Aceste declaraţii au fost plasate sub embargo până joi.

O dovadă a acestor îngrijorări este faptul că primarii din două oraşe mari din est, situate în apropierea frontului, au cerut anumitor locuitori să evacueze din cauza intensificării atacurilor ruseşti.

La Kramatorsk, ultimul mare oraş din Donbas aflat sub controlul Kievului, situat la aproximativ 20 de kilometri de linia frontului, Consiliul Municipal a ordonat joi o evacuare ”imediată” a familiilor cu copii, în mai multe cartiere.

Oraşul, care avea 150.000 de locuitori înaintea invaziei ruse la scară mare lansate în februarie 2022, mai avea doar 53.000 de locuitori în iulie.

La Sloviansk, alt oraş situat în Donbas aflat sub control ucrainean, primarul i-a sfătuit pe cei mai vulnerabili locuitori – copiii şi bătrânii – să plece, justificându-şi apelul prin atacuri neîncetate asupra sistemelor de încălzire.

”Riscul este mare ca iarna să fie foarte grea”, a declarat pe reţele de socializare acest ales, Vadîm Lîah.

Atacuri ruseşti în cartiere rezidenţiale la Sloviansk s-au soldat cu cel puţin şapte răniţi joi, dar şi cu un mort şi patru răniţi la Kostiantînivka (est), a anunţat parchetul din regiunea Doneţk.

Referitor la căile ferate, Oleksandr Perţovskî, şeful Căilor Ferate ucrainene, a acuzat Rusia de faptul că vrea să întrerupă legăturile către teritorii aflate în apropierea liniei frontului, mai ales în regiunile Sumî şi Cernihiv (nord).

Weekendul trecut, atacuri ruseşti au atins două locomotive, într-o gară, în nordul ţării, omorând mai mulţi oameni, în afară de cele care au ţintit infrastructuri energetice şi au provocat întreruperea curentului în mai multe regiuni.

Volodimir Zelenski a denunţat ”o presiune puternică a atacurilor ruseşti” asupra sectorului ucrainean al gazelor naturale, care ar putea obliga Kievul să crească importurile.

Iarna trecută, bombardamente ruseşti au redus cu jumătate producţia naţională de gaze naturale în Ucraina.

”REZULTATE POZITIVE”

Zelenski a declarat, însă, în faţa jurnaliştilor, că vede ”rezultate pozitive” ale campaniei ucrainene de atacuri ţintind rafinării ruseşti, care au provocat o creştere a preţului carburantului – în Rusia – începând din vară.

Noaptea trecută, instalaţii petroliere din regiunea rusă Volgograd au fost lovite cu mai multe drone ucrainene, a anunţat joi guvernatorul Andrei Boşarov.

Ucraina a lovit recent o centrală electrică în regiunea rusă de frontieră Belgorod, provocând întreruperi ale curentului.

”În ceea ce priveşte atacurile noastre în profunzime în Rusia (…), există rezultate pozitive”, s-a felicitat Zelenski, evocând ”penurii de carburant la nivelul a 20% din nevoile” Rusiei.

Pe front, preşedintele ucrainean a salutat din nou – contraofensiva – forţelor sale ca ripostă la o străpungere în această vară a armatei ruse în apropiere de Dobropillea, apreciind că această operaţiune a făcut ”să eşueze campania ofensivă de vară rusă”.

Potrivit lui Zelenski, situaţia este mai ”tensionată” pentru armata ucraineană în estul Ucrainei, în apropierea oraşelor Dobropillea şi Pokrovsk, în regiunea Doneţk, şi în apropiere de Novopavlivka, în Dnipropetrovsk.

”Aceasta este următoarea noastră provocare”, a declarat el, referindu-se la Dnipropetrovsk, în care armata rusă a pătruns în această vară pentru prima oară în trei ani şi jumătate de ofensivă.

Rusia bombardează masiv Ucraina de trei ani şi jumătate, în timp ce forţele ucrainene ripostează cu atacuri cu rachete şi drone de mai mică anvergură.

O delegaţie ucraineană condusă de către premierul Iulia Svîrîdenko urmează să se ducă ”la începutul săptămânii viitoare” în Statele Unite, a anunţat pe X Zekenski.

Va fi vorba despre energie şi apărare antiaeriană împotriva intensificării atacurilor ruseşti.