Zelenski își acuză aliații că ajută indirect Rusia și nu reacționează ”decisiv”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a criticat mai multe companii din Marea Britanie, SUA și Germania, acuzându-le că furnizează indirect piese și componente utilizate de Rusia în sistemele sale de armament.
Volodimir Zelenski a transmis pe platforma X că armele folosite de forțele ruse în atacurile recente asupra Ucrainei conțineau „peste 100.000 de componente fabricate în străinătate”.
Potrivit liderului ucrainean, o mare parte dintre aceste piese au fost identificate în dronele de atac folosite de Rusia în weekend, potrivit Sky News.
„Ucraina pregătește noi sancțiuni împotriva celor care ajută Rusia și războiul său și am comunicat partenerilor noștri propuneri concrete pentru a limita aceste scheme de aprovizionare”, a spus Zelenski. El a subliniat că statele partenere dețin deja date detaliate despre companiile implicate și produsele exportate: „Știu ce să vizeze și cum să răspundă”, a adăugat președintele.
Zelenski a mai criticat, duminică, lipsa de ”răspunsuri reale” din partea Occidentului, după un nou atac masiv al Rusiei cu drone și rachete. ”Rusia încearcă în mod deschis să distrugă infrastructura noastră civilă și chiar acum, înaintea iernii, ia la țintă infrastructura de gaze, generarea și transportul de electricitate”. ”Din nefericire, nu există o reacție adecvată, puternică a lumii la tot ce se întâmplă”. ”Aceasta este exact de ce (președintele rus Vladimir) Putin o face: pur și simplu râde de Occident, de tăcerea lui și de absența contramăsurilor decisive”, a spus Zelenski.
„Pă’ bune” :)!!
„mai multe companii din Marea Britanie, SUA și Germania, acuzându-le că furnizează indirect piese și componente militare” … Ucraina pregătește noi sancțiuni împotriva celor care ajută Rusia și războiul său” să mori de râs…
Jalensky vrea sa-i scoata altii castanele din foc.Foc pe care urkacii singuri l-au aprins. Incepind cu uciderea etnicilor rusi si terminind cu doborirea acelui avion de pasageri. Batalionul cu insemnele SS ala numit Azov , a facut prapad prin Donetk si Lugansk. A uitat Jalensky de „Aleea Ingerilor”?10.000 de copilasi rusi ingropati acolo cer sa li se faca dreptate!
Ha, ha, ha, ha,,…….Să sancționeze Zele SUA, UK, Germania …..!. Cred că este gluma deceniului, poate a secolului. Și cum îi sancționează ?. Nu le mai primește dolarii, euro sau lirele ?, sau nu vrea să mai primească „patrioatele”, sau „gloanțele ” de tun, sau cine știe ce alte bulendre utile în război ?. Ca să fiu sincer, la așa obrăznicie nu mă aștepta, viața bate filmul și încă bine. Spor la SANCȚIUNI jupâne comediant, poate această meserie te-a inspirat. Cred că unii sancționați vor zice „bogdaproste” diliule, ce bine ne prinde ale tale sancțiuni, ne mai redresăm și noi în această situație, bașca că ieșim cu fața curată, la o adică, noi am vrut, tu n-ai vrut, asta e, motivație tipic românească.
Cum Volodea dar tu nu ai vazut cozile la ulei la masina ca pe timpul lui Ceasca ajunge coada pana la Putin in batatura? Cum nu intereseaza sa am pardon dindata ce scrie data pe pese?Sau cand au furat rusii frigidere la furat de pese? Nu. Atuncia…
Nerusinatuil asta mai are si tupeul sa critice mereu!! Sa-i critice pe cei care isi afecteaza bugetele de peste 4 ani pt razboiul sau.
Sa-i fie rusine!
Deci acest individ isi permite sa convoace G7. Atentie cele mai puternice economii ale lumii sunt convocate si membrii se conformeaza in 3 zile. Nu mai inteleg nimic. Deci e razboi Rusia contra G7 plus ucraina. Si liderul G7 este acest individ. Succesuri tovarisci. Ati reusit sa creati un mic stalin care va regileaza din toate pozitiile.
Erau piese din frigidere ?
Si tu, Brutus?