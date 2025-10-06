Zelenski își acuză aliații că ajută indirect Rusia și nu reacționează ”decisiv”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a criticat mai multe companii din Marea Britanie, SUA și Germania, acuzându-le că furnizează indirect piese și componente utilizate de Rusia în sistemele sale de armament.

Volodimir Zelenski a transmis pe platforma X că armele folosite de forțele ruse în atacurile recente asupra Ucrainei conțineau „peste 100.000 de componente fabricate în străinătate”.

Potrivit liderului ucrainean, o mare parte dintre aceste piese au fost identificate în dronele de atac folosite de Rusia în weekend, potrivit Sky News.

„Ucraina pregătește noi sancțiuni împotriva celor care ajută Rusia și războiul său și am comunicat partenerilor noștri propuneri concrete pentru a limita aceste scheme de aprovizionare”, a spus Zelenski. El a subliniat că statele partenere dețin deja date detaliate despre companiile implicate și produsele exportate: „Știu ce să vizeze și cum să răspundă”, a adăugat președintele.

Zelenski a mai criticat, duminică, lipsa de ”răspunsuri reale” din partea Occidentului, după un nou atac masiv al Rusiei cu drone și rachete. ”Rusia încearcă în mod deschis să distrugă infrastructura noastră civilă și chiar acum, înaintea iernii, ia la țintă infrastructura de gaze, generarea și transportul de electricitate”. ”Din nefericire, nu există o reacție adecvată, puternică a lumii la tot ce se întâmplă”. ”Aceasta este exact de ce (președintele rus Vladimir) Putin o face: pur și simplu râde de Occident, de tăcerea lui și de absența contramăsurilor decisive”, a spus Zelenski.