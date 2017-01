Cod galben de ceaţă în mai multe judeţe din ţară

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a extins, luni dimineaţă, atenţionările cod galben de ceaţă.

Astfel 11 judeţe se află sub avertizare, vizibilitatea fiind local sub 200 de metri şi izolat sub 50.

Până luni la ora 11.00, judeţele Alba, Braşov, Harghita, Sibiu, Covasna şi Mureş se află sub avertizare cod galben de ceaţă.

Totodată, ANM a emis cod galben de ceaţă şi pentru judeţele Bihor, Timiş şi Arad, valabil până la ora 10.00.

Rămân sub atenţionare şi judeţele Cluj şi Bistriţa-Năsăud, până la ora 9.00.

În toate aceste zone, vizibilitatea scade local sub 200 de metri, iar izolat sub 50 de metri, depunându-se şi chiciură, în unele locuri.

Iniţial, judeţele Alba şi Sibiu erau sub cod galben până la ora 8.00, însă meteorologii au actualizat atenţionarea.