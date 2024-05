Cum îl va convinge PSD pe Ciolacu să candideze

Europarlamentarul Mihai Tudose, vicepreşedinte al PSD, a afirmat vineri, la Brăila, că un rezultat bun pentru social democraţi la alegerile locale şi europarlamentare din 9 iunie l-ar putea convinge pe preşedintele partidului, Marcel Ciolacu, să candideze în toamnă la prezidenţiale.

El a subliniat faptul că dacă Ciolacu e bun pentru conducerea partidului, „e bun să conducă şi România”.

„În septembrie sau când vor fi alegerile prezidenţiale (…) să fim cu toţii uniţi şi să generăm un restart bun pentru un preşedinte social-democrat. Pentru domnul Ciolacu! Aşa cum am mai spus-o, dacă noi toţi l-am ales pe domnul Ciolacu preşedintele partidului, păi înseamnă că e cel mai bun dintre noi. Dacă e cel mai bun, e bun să conducă şi România. Şi eu, hai să spun ca prieten al domniei sale, vă spun că chiar e bun. Dacă luăm un rezultat bun (la alegerile locale – n.red.), îl şi convingem, adică să accepte, că asta e”, a afirmat Mihai Tudose, în discursul ţinut cu ocazia lansării candidaţilor PSD la Brăila.

În opinia europarlamentarului PSD, alegerea unui preşedinte social-democrat ar crea premisele unui rezultat bun pentru PSD şi la alegerile generale, astfel încât partidul „să depindă cât mai puţin de alţii”.

„Cu acel rezultat de la prezidenţiale (Marcel Ciolacu, preşedinte – n.red.) să avem o opţiune pentru un start foarte bun şi la alegerile generale, să avem un guvern în care, o spun deschis, să încercăm să depindem cât mai puţin de alţii, fiindcă nu totdeauna aliaţii pe care i-am avut la guvernare chiar au fost aliaţi, de multe ori au fost o frână. Şi să închidem anul acesta victorioşi, ca următorii 4 – 5 ani să fie ani de construcţie, să avem continuitate şi să nu mai supunem ţara la aceste mari zbuciumări, că a fost PSD-ul şi a crescut nivelul de trai şi stabilitate, şi economic, şi de toate, au venit ceilalţi şi au pus-o jos. Iar a trebuit s-o luăm noi s-o resuscităm, s-o punem pe picioare. România are nevoie de continuitatea PSD-ului la guvernare, are nevoie de un preşedinte”, a spus Tudose.

El i-a îndemnat pe brăileni să voteze şi lista de candidaţi la alegerile europarlamentare, deoarece este o echipă bună.

„Cu modestie v-aş ruga dacă, după ce puneţi ştampila pe cele patru buletine de vot care sunt despre alegerile locale, vedeţi că mai e unul. Dacă mai e tuş şi acolo, încercaţi şi pe europarlamentare fiindcă chiar avem o echipă bună, care chiar ţine cont de oameni şi de nevoile reale ale României”, a mai afirmat vicepreşedintele PSD.

Mihai Tudose s-a aflat, vineri, împreună cu preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, la Brăila, unde au dat startul campaniei pentru alegerile locale şi europarlamentare din 9 iunie.