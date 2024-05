Hagi va avea monument alături de Generația de Aur

Un monument dedicat Generaţiei de aur a fotbalului românesc urmează să fie amplasat la rondul de la Maior Coravu, în proximitatea Arenei Naţionale.

Consiliul General al Capitalei a adoptat în şedinţa de luni o hotărâre care prevede acceptarea donaţiei, care va fi inclusă în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi dată în administrarea Direcţiei Generale de Arhitectură Peisagistică şi Monumente de For Public.

Donatorul SC Rusu & Borţun Consultanţă SRL se obligă să suporte toate costurile legate de realizare şi amplasare. Cătălin Rusu, cofondator al companiei, a menţionat că a discutat cu cei din Generaţia de aur, care sunt „foarte încântaţi” de proiect. Totodată, au fost obţinute certificatul de urbanism şi autorizaţiile necesare, a precizat el.

„Ni se pare un loc potrivit, pentru că în spate este Arena Naţională şi intrarea oficială în Arena Naţională. Noi am gândit monumentul, împreună cu artistul Costin Ioniţă, astfel încât să fie adecvat locului; de asta am ajuns la o poartă, care povesteşte despre trecerea de la agonie la extaz, de la victorie la înfrângere. Este o poartă care este amplasată pe iarbă; avem avizul ADP. E supradimensionată, iar plasa porţii arată (…) locurile unde au fost golurile marcate de echipa naţională; am luat toate golurile, unde au fost locurile unde a intrat mingea în poartă în cele trei campanii care sunt circumscrise Generaţiei de aur”, a explicat el.

Monumentul are 4 metri înălţime, 10 metri lungime şi 2,5 metri lăţime, fiind realizat din tablă traforată amplasată la nivelul gazonului fără postament vizibil şi din corten. Monumentul este realizat de artistul plastic Costin Ioniţă. Termenul de valabilitate al ofertei este de un an. Donatorul estimează lucrarea la valoarea de 795.840 de lei.

„Am lucrat proiecte cu Generaţia de aur în ultimii doi-trei ani. Ştiam că anul acesta aniversăm 30 de ani de la meciul cu Argentina, se întâmplă pe 3 iulie. Ştiam că sunt în facere un film documentar şi meciul de retragere şi de un de zile am pornit acest proiect şi ne-am zbătut foarte mult ca să putem să obţinem şi cofinanţare, astfel încât să putem să îl facem. Pentru a demara acest proiect, chiar din prima zi în care ne-a venit ideea, am discutat cu cei de la Administraţia Monumentelor şi ei ne-au asistat în tot acest proiect, ne-au ajutat şi ne-au recomandat cum să trecem prin acest proces”, a spus el.

Conform Codului administrativ, acceptarea donaţiilor de bunuri mobile a căror valoare de piaţă depăşeşte 500.000 de lei se aprobă prin hotărâre de Consiliu General.